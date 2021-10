Dos puntos perdidos en un partido que parecía controlado (2-2). Encuentro entretenido en La Isla, donde el Coria desaprovechó una ventaja de 2 goles en tan solo 2 minutos, ante un Ceuta que cuando parecía ya darse por vencido, sacó un empate de un campo muy complicado, como manifestó en rueda de prensa su entrenador, Chus Trujillo.

La novedad en el once local vino dada por el cambio de arquero en la portería, donde Álex Hernández, inédito durante la temporada, jugaba sus primeros minutos de la temporada en lugar de Diego Mirón.

El partido empezó con los dos equipos teniéndose mucho respeto, con unos primeros minutos de tanteo donde tanto locales como visitantes, no querían descuidar la defensa y a partir de de ahí intentar crecer en ataque.

Ésta fue la tónica hasta el minuto 21, en el que Iván Fernández estuvo a punto de inaugurar el marcador con una ocasión que mandó a córner Leandro, tras una gran intervención.

Dos minutos después, el propio Iván tuvo otra clara ocasión después que un defensa ceutí tuviera un inoportuno resbalón, volviendo a resultar Leandro decisivo para su equipo. La siguiente sería Rubén Alegre el que estuvo a punto de hacer el 1-0, fallando una ocasión clara delante del portero. Corría el minuto 25.

Eran sin duda los mejores minutos del equipo local, donde en ese tramo de partido los celestes merecían una mejor suerte.

Ya en el 36, Melli de un despeje desde su banda en defensa, despeja un balón que por muy poco no sorprende al meta Monteagut.

El Ceuta en este tramo de partido pasaba totalmente desapercibido, estando totalmente a merced del equipo local.

Segunda mitad

La segunda parte empezó con polémica, ya que en el minuto 49, Mahillo hizo un gol de cabeza que fue anulado por el colegiado sin saber nadie el porqué de su anulación.

El Coria había empezado la segunda parte, con intención de abrir el marcador cuanto antes, lo que sucedió en el minuto 58, cuando Iván Fernández después de una melé dentro del área pequeña, con remates tanto en defensa como en ataque, el esférico llegó al atacante cauriense, haciendo el 1-0.

En el 71, el Ceuta, que hasta entonces campeaba el temporal, tuvo la mejor ocasión del partido, cuando Alcalde estrelló un balón en la cruzeta, poniendo el corazón en un puño al respetable local.

El minuto 74 serviría para que Mahillo se resarciera del error arbitral anterior, poniendo el 2-0 en el electrónico,otra vez de cabeza.

El técnico visitante parecía que daba por bueno el resultado y hacia cambios sacando a dos de sus mejores hombres del terreno de juego, pensando en el siguiente partido. Pero nada más lejos de la realidad, llegaban los tres minutos de gloria para el Ceuta y de pasar para un Coria que se veía con los tres puntos asegurados.

Tanto en el minuto 78 como en el 80, era el visitante Misffut el que hacía dos goles ante la incredulidad de la grada de La Isla.

Pero ese empate no le servía al Coria, que siguió atacando y en el minuto 85 Mahíllo, solo ante Leandro, no supo definir tirando ‘al muñeco’.

Dos a dos final con diferentes lectura, por un lado el sinsabor del Coria por tener una gran oportunidad de sumar otros 3 puntos a su casillero y por otro lado,el Ceuta que tenía perdido el partido,se encontró con un punto cuando nadie lo esperaba.

Desde el Coria y ya en frío, se da por bueno este punto, quedando más cerca el objetivo final de la permanencia.

En una semana, el Coria se desplaza hasta tierras malagueñas para jugar contra el Vélez, en otro complicado encuentro.

Rai asume que "puede que me haya equivocado"

«Hay que felicitar a los jugadores, a todos, tanto los suyos como a los nuestros. No era fácil jugar hoy en un campo como estaba. A partir de ahí, jodido porque no hemos ganado un partido que teníamos controlado de cabo a rabo. Esto es fútbol. No nos queda otra que seguir hacia adelante y seguir aprendiendo». El entrenador del Coria, Raimundo Rosa, ‘Rai’, se mostraba resignado con el empate final.

El técnico celeste no descartó que él mismo no hubiera acertado con los cambios. «Quizá sea culpa mía, pero son los jugadores los que juegan y los entrenadores los que toman esa decisión. El desgaste de Pino y de Sergio había sido importante y decidimos meter a Mancha y a Alejandro y jugar por tres por dentro para esas segundas jugadas. Sus cambios, además, habían sido ya para jugar directo e incluso quitando a un jugador que tenía tarjeta pensando ya en la semana siguiente. Han sido dos goles en minuto y medio que creo que a los dos que han entrado no les ha dado tiempo a adaptarse a las circunstancias, pero la realidad es esa:el equipo después lo ha intentado y ha querido la victoria. Tuvimos incluso para ganar el partido, pero puede ser que me haya equivocado, puede ser».

También asumió que quizá faltó picardía y veteranía. «Puede ser. Cuando nos han metido el 2-1 había que parar ese partido y tirarnos al suelo, pero no nos ha dado tiempo. Nos hemos quedado un poco helados, pero aún así hemos ido a por el triunfo y la hemos tenido para ello».