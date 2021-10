2 - Montijo: Fedotov; Richard, Gabri, Javi Chino, Razvan (Manu Molina, min. 70); Rodao, José Ángel (Calin, min. 70), Matute (Chechu, min. 84), Manchón, Dani Segovia, Gattas (Dani Hoyos, min. 87). 0 - Xerez Deportivo: Camacho; Ocaña (Hugo, min. 83), Manu Castillo, Raúl Palma (Daviti, min. 83), Álex Cruz; Brando (Jacobo, min. 61), Goma, Rivelott, Antonio Bello (Javilillo, min. 79); Mayor y Darío Guti (Álex Rueda, min. 61). Goles: 1-0, min. 15: Dani Segovia. 2-0, min. 77: Calin. Árbitro: García Padilla (C. Madrileño). Por el Montijo, amarilla a Segovia; y por el Xerez, a Álex Cruz, Mayor y Javilillo. Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada disputado en el estadio Emilio Macarro ante unos 400 espectadores.

Da igual quien tenga enfrente y que él sea un bisoño en la estrenada categoría. El Montijo devora rivales (hasta la fecha) y prolonga su estado de buena esperanza desde las botas de Segovia y Calin sellando el tercer triunfo consecutivo, en este caso ante el Xerez Deportivo (2-0), una victoria que le sitúa en la zona noble de la tabla.

Sonaba la música en el Emilio Macarro y el técnico Juan Marrero dibujó de inicio un 4-4-2 con Razvan, el mariscal Javi Chino (enorme el trabajo atrás otro día más), Gabri y Richard guardando la zaga, línea de cuatro de gala con Manchón, Rodao, la novedad de arranque de José Ángel y Matute, con los volcanes de lava goleadora Dani Segovia y Gattas.

No tardó en provocar la primera erupción en ataque el once local con un pase de Gattas por la izquierda que peinó camino de las nubes Matute. Primer rejón de la matinal que tuvo prolongación a los seis minutos con un centro de Rodao al primer palo que Dani Segovia no definió de puro milagro.

La tropa xerecista firmó su primer aviso en un remate al limbo de Manu Castillo a los ocho minutos. Una simple muesca porque el volcán rojinegro volvió a entrar en erupción balompédica.

Gattas armaba músculo y colocación por el costado izquierdo y en el punto letal, el ariete Dani Segovia desplegó todos los vatios habidos y por haber para descoser la red de Camacho (1-0, min. 15).

El cuadro andaluz, viendo la que se le echaba en sus espaldas, tuvo que dar un paso al frente, sin llegadas nítidas que conste en acta narrativa, pero sí saludando a un hasta la fecha gélido Fedotov. Brando coleccionó sus méritos en un centro al lateral de la red y un pueril remate a las manos de Fedotov (min. 20) antes de otro insípido disparo de Darío Guti.

El once rojinegro volvió a mostrar sus cartas y Razvan astillaba el travesaño andaluz (min. 34). Gabri remataba sin rédito el córner y a punto de sonar la campana, la mejor acción foránea en un misil de Ignacio Goma (sin 2) que Fedotov evitó con un vuelo imperial. A relajar las piernas.

Sigue el control del Montijo

Poco cambió el decorado en la paleta del duelo con la segunda entrega. Estrenó la hoja estadística Segovia, pero su envío se topó con los nubarrones grises (min. 47). El Xerez se puso la casaca de faena y obró el primer saludo a los confines de Fedotov en un saque desde la bandera que Ocaña chocó contra los puños de Fedotov (min. 55).

RESULTADOS GRUPO IV SEGUNDA RFEF

Volvió a sacudir el mazo el bloque andaluz, pero Brando solo asustó al meta local (min. 61). Tiovivo de cambios en ambas centurias, pisando verde un a la postre letal Calin y Manu Molina. Había que reforzar la zaga y la medular y todo salió a pedir de boca. Álex Cruz elevó las frecuencias cardíacas locales pero tarzán Javi Chino dejó su impronta pateando sobre la raya el peligro (min. 70).

Pisaba verde el mediocentro rumano Calin y no tardó en erigirse como el verdugo del once azulino. Afiló tacos, se ajustó la capucha y con un terrorífico disparo ejecutó a Camacho (2-0. min. 77) y a un Jerez que intentó con pocas luces enmendar el entuerto, pero el tercer triunfo consecutivo local era una grata y justa realidad.