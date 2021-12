Tres victorias y ocho derrotas. El balance no parece poner nervioso al Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura en su nueva andadura en la Liga Femenina Challenge. Hay la convicción de que el rumbo puede enderezarse ya mismo, empezando por la visita del Lima-Horta Barcelona (19.00 horas, Multiusos Ciudad de Cáceres).

El conjunto que dirige Jesús Sánchez tiene como principal y gozosa novedad el regreso de Crystal Primm, cuyo juego físico se echó demasiado de menos en el partido en la pista del Real Canoe. Aquel 75-61 fue el cuarto partido seguido perdiendo, con la salvedad de que tres de ellos fueron a domicilio. Primm no está del todo recuperada de su esguince de tobillo, aunque ayudará. También hay buenas noticias sobre el estado físico de Patri Vicente, renqueante en las últimas semanas.

«Las chicas están con ganas de este partido, jugar delante de nuestra gente. El reto es importante por cómo está la clasificación. Estos partidos son claves», dijo este viernes Jesús Sánchez con su habitual calma.

El técnico indicó que el Lima-Horta «es un poco parecido al Canoe» argumentando que «por la situación del equipo en una ciudad grande mantienen bastante las plantillas de un año a otro. Llevan mucho tiempo jugando juntas con un mismo entrenador, y eso es ir un paso por delante. Se conocen perfectamente».

Y eso que las catalanas tuvieron un dubitativo inicio de competición, pero ahora están mejor. Son novenas con un balance de 5-5. «Ahora ha cambiado el ciclo, además en partidos igualados. Ese punto de optimismo que traerán será más complicado. Preveo un partido de tú a tú, pero podemos competirlo y ganarlo», analizó Sánchez. Repitió el argumento ya utilizado de que su equipo «está haciendo las cosas bien, pese a no obtener el resultado» y que no debe dejar de ser así porque «entonces no ganaremos seguro».

Y esta vez fue menos taxativo cuando se le preguntó si no habría incorporaciones en el equipo. «La competición se ha encarecido muchísimo. La idea es seguir mirando, pero sin volverse loco. Sí es cierto que si hay alguna opción se va a intentar».