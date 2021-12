La temporada del Extremadura está siendo maquiavélica en todos los sentidos. Una vez más, y ya van unas cuantas este año, el equipo de Manuel Mosquera se dejó puntos en el camino en un fatídico descuento que está pesando más de lo debido a los azulgranas. Si ya de por sí la temporada está siendo dura en lo social e institucional, lo de ayer fue un macabro final más. Era el último minuto de descuento cuando un balón sin aparente peligro lo protege Fran Cruz y no es capaz de despejarlo Pedro López, dejando el cuero muerto a pies del delantero del Zamora, al que Fran Cruz no tiene más remedio que hacerle penalti. Roja, a la calle y gol del Zamora. Empate. Dos puntos más que vuelan. Como en Vigo. Como en San Sebastián de los Reyes. Como tantas otras veces.

No fue un partido para nada brillante y lo cierto es que si el Extremadura se hubiera enfrentado ayer a un equipo de más empate, hubiera sufrido mucho más. Pero la diferente entre este partido de liga y el de Copa del pasado miércoles fue la capacidad para mantenerse de pie y reaccionar de los azulgranas, que cuando peor estaban supieron voltear el partido y a punto estuvieron de llevarse tres puntos de oro.

Revolucionó su once inicial Manuel Mosquera dándole la titularidad por sorpresa a Musa, aunque el delantero no aprovechó bien esa confianza del técnico gallego. También regresó al once Dani Pérez tras varias semanas de ausencia. Y cumplió de manera notable.

Manuel volvió a cambiar el dibujo y apostó por un 5-3-2 que le está dando más seguridad en parcela defensiva, aunque le deja bastante huérfano arriba a la hora de la creación. Varela fue el mejor de los azulgranas y de su codiciada zurda a balón parado nacen las ocasiones más importantes de este Extremadura.

Salió algo más activado que en la Copa el Extremadura y, de hecho, la primera ocasión de los azulgranas fue de Kike Márquez, con un disparo seco raso que se fue rozando el palo. El Zamora, más timorato que en Copa, fue despertando poco a poco y Carlos Parra rozó el tanto en un disparo lejano que Pedro López despejó con muchos apuros.

Perdonó Javi Navas el primer gol del Zamora casi a la media hora tras un córner y las dudas a la hora del despeje en el Extremadura. Y la tuvo Musa para los de Manuel tras una buena jugada de Kike Márquez, pero el disparo de Musa lo sacó con fortuna y con el rostro el portero Mapisa. Antes del descanso, Varela rozó el tanto en un libre directo cerca del área que se marchó rozando la cepa del palo de Mapisa.

Goles

Extremadura y Zamora se guardaron los goles para el segundo tiempo y casi todos ellos precedidos de errores de bulto. Se adelantó el Zamora a los pocos minutos de la reanudación en una internada de Jon Rojo por banda izquierda cuyo centro interceptó con la mano de manera temeraria Villacañas. Penalti claro que Luque, tocando al centro, convirtió en el 0-1.

Quedó muy tocado el Extremadura con el tanto en contra y empezó a dejar espacios muy peligrosos para las contras del Zamora, que siempre erraba en el último pase. Los azulgranas, desquiciados con el marcador, cometieron muchas faltas y el árbitro pasó por alto dos posibles infracciones de Elías y Lolo González que rozaron la segunda amarilla. A Elías, tras esa jugada, Manuel lo quitó del campo.

Cuando peor estaba el Extremadura, asomó la cabeza. Bonita jugada entre Villacañas y Rubén Mesa, con buena asistencia de éste último para un remate certero de Villacañas por la zona diagonal que supuso el empate. Gran gol.

A partir del empate, cambió el decorado del partido. El Zamora fue el que quedó muy tocado y el Extremadura, que anduvo moribundo gran parte de la segunda parte, resucitó de inmediato. Tanto es así que remontó. Lo hizo en un balón largo que el central del Zamora despejó cuando salía Mapisa casi al centro del campo para despejar. El cuero le cayó a Pastrana, que sin portero, adelantó unos metros y disparó desde larga distancia para marcar el 2-1. Vuelco de optimismo e ilusión para el aficionado azulgrana.

El gol asentó al Extremadura en el campo, que tiró de veteranía para ir arañando segundos y que apenas se jugara más. Y lo fue consiguiendo hasta el último minuto cuando en esa desafortunada jugada, Fran Cruz protege bien ante el adversario, pero Pedro López no es capaz de golpear el balón. Fran Cruz comete penalti para evitar el gol a placer, un gol que llegaría desde los 11 metros por medio de Luque para hacer volar otros dos puntos de Almendralejo. El Extremadura no levanta cabeza. Y la suerte tampoco le da la cara.

Extremadura: Pedro López; Fran Cruz, Elías (Rubén Mesa, m.70), Lolo Gonzále, Kike Márquez, Varela, Dani Pérez, Sergio Gil, Musa (Pastrana, m.56), Vargas (Villacañas, m.46).

Zamora: Mapisa; Jon Rojo, Cordero, Xisco, Carlos Parra, Juanan (Baselga, m.80), Luque, Kepa (Dani Hernández, m.59), Javi Navas, Jorge Fernández (Carlos Ramos, m.60), Mario Losada (Dieguito, m.60).

Goles: 0-1 Luque, m.52; 1-1 Villacañas, m.74; 2-1 Pastrana, m.80; 2-2 Luque, m.94.

Estadio: Muñoz Piedra (Madrid). Amonestó a los locales Elías, Lolo, Musa, Vargas; a los visitantes Cordero, Xisco y Carlos Ramos. Expulsó con roja directa a Fran Cruz (m.93).

Estadio: Francisco de la Hera.

Espectadores: 850.