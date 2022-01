Con idéntico desparpajo que muestra en la pista, a Concepción Sánchez Fernández-Satorre, ‘Conchi Satorre’ (Almería, 24 de mayo de 2000), a la base-escolta del Al-Qázeres se le nota suelta fuera de ella. Hace cinco años que inició su camino en la segunda categoría del baloncesto español, lo cual le ha dado una experiencia inusual para alguien de su edad. Madura, vivaracha e incuestionablemente feliz con lo que hace, a esta baloncestista le distingue su personalidad. En esta entrevista habla sin rigidez de una temporada atípica en el equipo extremeño y apunta que la segunda vuelta será mucho mejor que la primera.

¿Cómo definiría la temporada que está realizando Conchi Satorre en el Al-Qázeres?

Desde el minuto 1 sabía que no iba a ser una plantilla larga, que iba a tener minutos y que las siete profesionales íbamos a ser todas importantes. Me están saliendo las cosas. El entrenador, Jesús Sánchez, confía mucho en mí y creo que estoy respondiendo bien. Estoy muy contenta.

¿Y la del Al-Qázeres?

Bien. Éramos un equipo completamente nuevo, no habíamos jugado juntas ninguna de nosotras. Estaba claro que iba a ser complicado. Sabíamos que iba a ser difícil la adaptación. Conocerse y saber qué le gusta más a cada una te da una ventaja. Creo además que en la primera vuelta que hemos hecho ha habido bastantes partidos que hemos podido ganar y que por detalles se nos han escapado. Hemos perdido ante equipos de arriba en los últimos minutos y prórrogas como la de Barcelona. En esta segunda vuelta estoy segura de que vamos a ir a más: en esos partidos que se nos han ido por detalles yo creo que con el trabajo y conociéndonos más vamos a sacarlos más adelante. Espero que sea una segunda vuelta mucho mejor que la primera.

¿Esperaba más?

Quizá sí, pero vuelvo a decir que hemos perdido muchos partidos que se nos han escapado por pequeños detalles. Si hubiéramos sacado no digo todos, sino tres de ellos, estaríamos en la mitad de la tabla y haciendo una segunda vuelta mejor podríamos estar en posiciones de arriba. Ahora viene lo superimportante y ganando muchos partidos de esos vamos a poder meternos en playoff.

Personalmente, está confirmando su fama de anotadora con una media de 15,5 puntos ¿Puede dar más incluso?

No lo sé. Es verdad que la pasada temporada y esta estoy teniendo bastante anotación. Más de lo que estoy aportando es difícil. Hay que reconocer que estoy acertada y he mejorado un poco el tiro exterior, que antes no llevaba tan bien. Esto hace que tenga más ventaja, las defensas se peguen más y pueda entrar para dentro, que es lo que más me gusta. Siempre quiero mejorar y si puedo dar más lo daré, pero ahora mismo estoy bien.

Ha hecho partidos como ante el Barcelona (35 puntos) con nivel de Liga Femenina…

Es verdad que ese día me entraba todo, especialmente en la segunda parte y en la prórroga. Estaba muy enchufada y todo lo que tiraba iba dentro. Tuve un buen día, sí. También se tienen malos, jeje.

Desde los 16 años jugando en la Liga Femenina 2. ¿No fue demasiado pronto aquello?

Estaba en mi ciudad, Almería, en mi club de siempre, y tuve la suerte que desde que era cadete mi club tenía equipo en Liga Femenina 2. Desde los 15 ya entrenaba con ellas y desde los 16 jugando partidos. Al final el club apostó por mí y ahí estuve.

¿Hasta dónde espera llegar?

Hasta lo máximo, jugar en Liga Femenina 1 en unos años. Cualquier jugadora que se dedica a esto va siempre a por lo máximo que pueda haber. ¿En el Al-Qázeres? Ojalá podamos ascender y pueda jugar aquí, claro.

Hable un poco de Conchi Satorre fuera de la pista.

Estudio Administración de Empresas, estoy en mi tercer año. Me gusta pasar tiempo con las amigas. No soy de las que le guste estar en casa sin hacer nada. Si no tengo que estudiar doy paseos, conozco gente… pero ahora, que estoy de exámenes, sobre todo estudio. Como cada año estoy en un sitio distinto, me matriculo en la Uned de Madrid, a distancia, y los exámenes presenciales son en Plasencia. En Cáceres no se puede. Se me da bien, estoy al día en aprobados. No soy de 10, pero sí de 7-8.

¿Dejaría de jugar al baloncesto por sus estudios o viceversa?

No. Lo tengo claro desde pequeña. Mis padres siempre me han involucrado que sí podría jugar, pero también estudiar. No tengo prisas por sacarme la carrera porque estoy trabajando, el baloncesto es mi trabajo, y se lleva bien con el estudio hasta ahora. Si se tiene claro, se pueden organizar las dos cosas bien. Mientras que esté jugando voy a seguir formándome porque tendré que tener algo. Estaré hasta que pueda.

¿El baloncesto a este nivel a da para vivir bien?

Sí. Vivimos todas las del equipo juntas en un mismo edificio, yo en la misma casa que Yaiza (Lázaro). Soy joven, no tengo muchos gastos, lo que gano es para mí.

Humanamente, ¿cómo es el vestuario del Al-Qázeres?

Muy bueno. Llevo ya bastantes años jugando y creo que nunca he tenido un vestuario como éste en el sentido de llevarnos bien. Al final, en casi todos los equipos la gente extranjera suele ir más a su rollo, pero no sé si porque vivimos todas juntas nos llevamos todas superbien y eso se nota cuando salimos y viajamos.

¿Cuándo se equilibrará el deporte femenino al masculino?

Todavía queda bastante. Es verdad que en los últimos años se ha mejorado muchísimo, pero sigue habiendo mucha diferencia de todo tipo: en salarios, en tratos a los jugadores en los pabellones. En muchos deportes aunque estén en la máxima división no se las considere profesionales. Queda mucho, pero se va a seguir luchando para que se iguale, aunque será complicado que se iguale completamente, pero se debería.