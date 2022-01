«El equipo está muy bien, pero no solo físicamente, está rindiendo a un gran nivel en todos los aspectos». Lo dice Alberto Muñoz (Almería, 12 de septiembre de 1988), el encargado de mantener el buen tono físico de la plantilla del Cacereño, de dar vida a esa sana competencia que permite a Julio Cobos reinventarse alienación tras alineación (aún no ha repetido once inicial en los 17 partidos jugados) y de que ahora los 22 jugadores verdes estén preparados para repetir en la segunda vuelta los éxitos cosechados en la primera.

