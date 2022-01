El partido Cacereño-Vélez, de la primera jornada de la segunda vuelta del grupo IV de Segunda RFEF, aplazado el domingo pasado por casos de covid en el equipo andaluz, se disputará finalmente el miércoles día 2 de febrero a las 20.30 horas en el estadio Príncipe Felipe.

Así lo ha informado este jueves el CPC, que tiene ese encuentro pendiente y que el comité de competición ha determinado que sea en esa fecha. Pase lo que pase en el campo del Xerez el próximo sábado (20.00 horas) vencer al Vélez equivaldría a conservar la segunda plaza.

A ese encuentro podría incluso llegar el central Marvin. No está jugando con su selección, pero lo está viviendo con la máxima intensidad, con fotos de euforia incluidas. La Guinea Ecuatorial del defensa del Cacereño se ha metido contra pronóstico en los cuartos de final de la Copa de África. Sí es titular el centrocampista Pablo Ganet, exjugador del Arroyo.

Llegue o no ante el Vélez (si pasa a semifinales evidentemente no) no estará desgastado Marvin cuando vuelva al día a día en el CPC el futbolista verde, pero retornará feliz, pese a su ostracismo. Después de más 120 minutos de empate a nada ante Mali, entre el tiempo reglamentario y la prórroga, el portero Steve Owono, habitual en el Alavés B, fue el héroe. El meta adivinó la intención de Falaye Sacko en el decimosexto penalti, repelió su tiro, eliminó a Mali y clasificó a Guinea Ecuatorial para los cuartos de final, en los que se enfrentará el próximo domingo a Senegal.

De nuevo, el guardameta acaparó el protagonismo por la parada clave que lanzó a su equipo entre los ocho mejores del continente en el último momento, tras una larga, tensa e incierta serie desde los once metros que empezó mal para su conjunto, con el error de Nsue, que le exigió detener otro lanzamiento, el sexto, ante Mohamed Haidara, y que bien pudo acabar antes a su favor, pero el citado Pablo Ganet, goleador ante Sierra Leona, falló el noveno chut y volvió el empate, informa Efe.

Desde entonces nadie falló hasta el decimosexto penalti, atrapado por Owono, entre el éxtasis de sus compañeros sobre el césped del estadio Limbe, rumbo a los cuartos. Marvin, el primero.