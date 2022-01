Derrota del Cacereño en Chapín (1-0) en un duelo en el que los pupilos de Julio Cobos merecieron mejor suerte, aunque no pudieron ampliar su racha de victorias seguidas a cinco. Tras una primera media hora de juego sin ocasiones claras, los azulinos se adelantaron en el marcador mediante David Grande. Tras el tanto encajado, los verdes se volcaron sobre la meta rival, pero no tuvieron fortuna con el remate final. En el segundo tiempo, el equipo verde dominó con claridad a su rival y gozó de ocasiones suficientes para rescatar al menos un punto, pero la fortuna no estuvo de cara para un cuadro de Cáceres que se topó con el travesaño en un testarazo de Bermu.

El encuentro comenzó con un ritmo pausado y sin un claro dominador. Los primeros minutos se concentraron en el centro del campo y apenas se pisaron las áreas. Sin embargo, el primer intento fue para los verdes en el 2 con un disparo muy lejano de José Ramón que no encontró portería. Los extremeños volvieron a probar fortuna unos minutos después con un lanzamiento de Solano que se marchó cerca del poste de la meta defendida por César. Tras estas dos aproximaciones visitantes, el choque entró en una fase soporífera e intensa en la que las defensas se impusieron con solvencia a los ataques. Cuando apenas sucedían cosas sobre el terreno de juego, David Grande aprovechó un error de Bernabé al salir a despejar el balón para hacer el que a la postre fue el único tanto del partido.

El conjunto de Julio Cobos no bajó los brazos y desde el saque de centro fue en busca del tanto de la igualada. En el 25, José Martínez pudo empatar en una acción de estrategia, pero su remate no encontró los tres palos. Dos minutos después, José Ramón cuajó una gran acción individual por banda y puso un centro medido que no alcanzó Colau por muy poco.

La más clara del primer tiempo para los cacereños fue en el 36 con un disparo desde la frontal de Aguado que salvó el meta canterano César con una intervención providencial. Un minuto más tarde, el colegiado del encuentro anuló un gol al Cacereño por fuera de juego de Rubén Solano.

La segunda parte

El Cacereño salió al segundo acto tal y como acabó el primer asalto, dominando el esférico y generando oportunidades sobre la meta rival. En el 53, Bermu conectó un testarazo espectacular que se estrelló con el larguero. Muy mala fortuna la de un conjunto verde que merecía, como mínimo, el empate ante un Xerez que apenas había generado peligro a lo largo de todo el partido.

Los azulinos, cada vez con más espacios, avisaron en el 54 con un centro preciso de Manu Baeza que el exjugador del Mérida Gonzalo Poley remató con la cabeza por encima del larguero.

Julio Cobos reaccionó a la mejoría local dando entrada al campo a Carlos Fernández, recomponiendo el sistema táctico a un 1-4-4-2 y apostando por dos puntas natos en ataque.

La entrada del delantero jiennense se hizo notar en el 66 con un centro de José Ramón que Carlos Fernández no alcanzó por muy poco. No era el día de un cuadro verde que no gozaba de fortuna en los metros finales.

Durante el último cuarto de hora de juego, el Cacereño monopolizó el esférico ante un Xerez que supo encerrarse y defender hasta el pitido final el resultado. Finalmente, tercera derrota de la temporada para un conjunto verde que mereció, al menos, puntuar en Chapín.