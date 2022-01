Espectacular comienzo de la Copa de España de BTT Maratón (XCM), para el conjunto Extremadura-Ecopilas, que ha colocado al frente de la clasificación general de las categorías élite y sub 23 a los ciclistas extremeños Manu Cordero y Miguel Benavides tras lograr la victoria en ambas categorías en la Clásica de Valdemorillo MTB.

Comenzaba esta competición en la localidad madrileña de Valdemorillo, la primera de las cinco pruebas puntuables de este circuito de donde saldrían los primeros líderes de la Copa 2022. Y esos líderes son dos jóvenes ciclistas procedentes de la cantera extremeña que cumplen ya varias temporadas en el Extremadura-Ecopilas. Manu Cordero, de Llerena y Miguel Benavides, de Badajoz han logrado un histórico doblete para el btt extremeño entre los 500 participantes que tomaban hoy la salida, algunos de ellos exciclistas de carretera con podios en Tour y Giro en sus espaldas.

Manu Cordero sabía a lo que venía a Valdemorillo pero el inicio de una competición es una incógnita si bien contar con dos puntales al lado como Álvaro Lobato, quinto clasificado hoy, y Adrián González, dan un margen de tranquilidad del que pocos equipos gozan.

Cordero alzaba en solitario los brazos en meta saboreando este importantísimo triunfo con un tiempo de 2:41’37”. “Muy contento de estrenarme en el inicio de la Copa con una victoria sufrida y buscada. Hemos podido estar en el grupo principal al inicio de la carrera donde era complicado irse por delante por el tipo de senderos estrechos del trazado que no lo permitían pero había que estar atento para tampoco quedarse atrás y luego tener que remontar. En la primera subida fuerte lo he intentado junto a Bermúdez a quien a pocos metros del final he conseguido soltar pudiendo lograr esta gran victoria que nos aúpa al primer puesto de la general. Agradecer a mis compañeros de equipo y auxiliares la labor que hacen porque somos realmente un equipo y este triunfo también es de ellos”, comenta Manu.

La segunda plaza fue para Raúl Bermúdez 15 segundo por detrás de Cordero mientras que un grande del ciclismo español, Paco Mancebo, lograba la tercera plaza 4 minutos después que ambos corredores. El recién incorporado al Ecopilas, Álvaro Lobato, se clasificaba en quinta posición por detrás de Mario Vilches, cuarto.

En sub 23 llegaba otro gran triunfo de un corredor que en su último año en la categoría puede marcar un año histórico: Miguel Benavides González. El de Badajoz llegaba muy bien a la cita madrileña y pronto dejaría claro que este año no va dejar pasar una sola oportunidad que le permita subir al podio. Pasados los primeros kilómetros más técnicos poco antes de la mitad del recorrido coincidiendo con el primer ascenso importante Benavides aceleraba el ritmo para soltar a dos de sus rivales que hasta ese momento no dejaban su rueda y se plantaba en solitario a la entrada de Valdemorillo para adjudicarse otro triunfo que bien vale un liderato sub 23 del arranque del la Copa de España XCM 2022. “Me he encontrado muy bien toda la carrera. Conocía bien el recorrido y hemos guardado fuerzas para donde realmente había que apretar y posteriormente aguantar esa ventaja. Hoy salió bien la jugada y el equipo Extremadura-Ecopilas ha vuelto a demostrar por qué es uno de los mejores equipos de BTT de España, lograr dos triunfos parciales y dos jerseis de líderes de una prueba a nivel nacional no es para menos”, dice Benavides