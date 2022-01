Un empate que sabe a poco. Ese fue el sentir general con el que jugadores, técnicos, directivos y aficionados se marcharon este domingo del Vicente Sanz tras el 1-1 cosechado por el Don Benito ante el Antequera. Un botín escueto a tenor de la buena racha que atraviesa el conjunto rojiblanco y después de un partido que se puso de cara para los de Roberto Aguirre en la segunda mitad. No obstante, los antequeranos tampoco merecieron perder en ningún momento. Y eso fue debido a que pudo verse a un Antequera que no le perdió la cara al partido y que logró el empate en el tramo final gracias a un penalti cuanto menos riguroso en el área rojiblanca.

El Dépor no salió en tromba al encuentro, sino más bien como le gusta a su entrenador, Es decir, con un ritmo pausado. Como si prefiriese bailar un buen tango sobre el césped del Vicente Sanz. Sin prisa y sin pausa, pero madurando el partido a su gusto y antojo. Pero todo eso fue a partir de la primera ocasión clara del encuentro para los locales, que tuvo lugar nada más comenzar. A los tres minutos de juego, Abraham, previo servicio de Drammeh, encaraba a Iván Moreno, pero su definición no fue buena y el balón se marchó fuera. Fue ahí cuando el Antequera se dio cuenta de que el partido ya había comenzado y que debía despertar. De hecho, lo hicieron con buenas transiciones de defensa a ataque y llegadas de cierto peligro de sus hombres de segunda línea. La más clara fue una de Crespo, cuyo golpeo se marchó desviado para tranquilidad de un Sebas Gil que no tuvo excesivo trabajo bajo palos en todo el partido.

Idas y venidas de uno y otro equipo en una primera parte en la que ninguno de los dos conjuntos hizo méritos suficientes para irse con victoria al descanso. Solo el incisivo Raly Cabral parecía inquietar algo a la defensa del Antequera. Primero lo hizo con un centro peligroso a la cabeza de Drammeh que sacó David Humanes de forma providencial. Luego, justo antes de que pitara el árbitro el final, con un golpeo seco que repelió el portero.

De cara

Pero en la segunda parte el guion cambió a favor del Don Benito, al menos en los primeros compases. Los rojiblancos salieron decididos a aprovechar los espacios concedidos por el Antequera y en la primera ocasión lograron adelantarse. Fue tras una buena jugada colectiva con la que le llegó el balón a Abraham, que contemporizó y espero la llegada de Raly Cabral. El extremo, de primeras, la mandó a guardar para llenar de júbilo las gradas del Vicente Sanz.

Con el partido de cara y con el Antequera obligado a exponerse más para ir en busca del empate, el Don Benito comenzó a dominar más un encuentro cuyo control le había sido esquivo hasta entonces. En esas, Drammeh tuvo la sentencia en sus botas con un mano a mano ante Iván Moreno que no supo aprovechar el joven delantero del conjunto local. Y esa ocasión, junto a un posible penalti no pitado sobre el mismo Drammeh, fue lo que quizás hizo pensar al Don Benito que tarde o temprano llegaría el gol del a victoria.

Pero no fue así. De hecho, el Antequera, con la entrada de Escardó en el terreno de juego, cambió y empezó a tener llegadas que provocaron la reaparición de fantasmas de partidos pasados. Y así fue, aparecieron. Gonzalo cometió un penalti riguroso y el árbitro no dudó en decretar pena máxima. Luismi, desde los 11 metros, no perdonó a Sebas Gil en el 85 de partido.

Con pocos minutos para el final ambos equipos dieron por bueno el empate a pesar de sus constantes intentos en demostrar durante los compases finales que sí querían ir a por la victoria. Aún así, el Don Benito se mantiene en novena posición con 25 puntos, seis por debajo de los puestos que dan derecho a jugar fase de ascenso. Además, los rojiblancos visitan la próxima semana tierras onubenses para enfrentarse al San Roque de Lepe.