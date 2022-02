Todavía le quedan vueltas de tuerca a la rocambolesca agonía del Extremadura UD, que a dos días de tener que viajar a Galicia para seguir compitiendo, todavía no sabe si jugará o no este próximo sábado ante el Racing de Ferrol. La plantilla junto al cuerpo técnico regresó este miércoles a los entrenamientos con normalidad. Ningún jugador quiso pronunciarse sobre cómo están las cosas y emplazaron a los medios de comunicación a una rueda de prensa que tendrá lugar este jueves en la ciudad deportiva de Almendralejo, a las 12.30 horas, con representantes del sindicato de futbolistas AFE. Concretamente estarán respaldando a los jugadores del Extremadura el secretario general de AFE, Diego Rivas, y el codirector de la asesoría jurídica, Ángel Rodríguez.

Según ha adelantado el sindicato AFE, la rueda de prensa girará en torno a la grave situación económica que vive el club, los reiterados impagos y las «pésimas condiciones» en las que deben desarrollar su profesión los futbolistas. Está previsto que anuncien una huelga para proteger a los jugadores de tener que seguir compitiendo en estas circunstancias. De convocarla, es probable que el Extremadura incurra en una segunda incomparecencia y que, por lo tanto, sea expulsado de la competición. Pero, ¿ocurriría ya este fin de semana? Esa es la gran duda en estos momentos. La plantilla tiene previsto hacer huelga desde el viernes pasado, pero desde el club parece que no han sido comunicados en tiempo y forma de esa huelga. Si no se cumplen los plazos, tal vez la huelga no se podría hacer este fin de semana, sino al siguiente. Será este jueves cuando salgamos de dudas.

Recurso

Paralelamente a ello, el presidente Manuel Franganillo no se rinde y sopesa la posibilidad de imponer un recurso ante la sentencia de liquidación del club emitida por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz. A pesar de que el administrador concursal indicó a Manuel Mosquera que el plazo para interponer ese recurso expiraba este miércoles, a las 15.00 horas, lo cierto es que este periódico ha podido confirmar que, finalmente, el plazo acaba este viernes, por lo que aún había tiempo de interponer ese recurso por parte del club. Hay gente del entorno del presidente que ya preferiría que no se interpusiera recurso y no alagar la agonía. El propio Extremadura UD, a través de un comunicado de hace tres semanas que adelantaba una posible desaparición si no llegaba el dinero, dejó por escrito que «no es de recibo seguir pidiendo un esfuerzo más a un grupo humano que se ha mantenido luchando por la supervivencia del club». Sin embargo, los intereses son otros y es probable que haya recurso.

Si se emite recurso y la huelga no estuviera convocada en tiempo y forma, es posible que la plantilla del Extremadura UD tuviera que ir a jugar este sábado a Ferrol. Parece descabellado obligar de nuevo a estos chavales a jugar un partido en la otra punta de España, pero esto es el Extremadura, donde todo es posible.

Si por el contrario no se decide poner el recurso, la sentencia de liquidación del Extremadura UD podría hacerse firme a inicios de la próxima semana y sería el punto inicial de la desaparición de la entidad deportiva, que ahora tendría que ver cómo hacer frente a las posibles reclamaciones que los acreedores realizarán para cobrar sus deudas.

Después de meses aventurando un día o una semana clave, parece que este jueves 24 de febrero es el día de verdad señalado. De lo que hoy ocurra, para bien o para mal, saldrá el desenlace de este culebrón de locura.