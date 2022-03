Viene el ogro, el Córdoba, rival de armas y piernas tomar viendo su bagaje hasta la fecha. Acude a Montijo este domingo (12.00 horas, Emilio Macarro) en una jornada de medio día del club y tremendo ambiente con su onda de siempre y a tratar de sumar otros tres puntos para zanjar y atar el asalto a la categoría superior. El cuadro rojinegro ocupa la quinta plaza en la tabla con 41 puntos, a dos del Ceuta y viendo ya la rueda del Villanovense, que se acerca.

El once de Juan Marrero ha trabajado duro durante la semana y quiere salir de la pequeña pájara de resultados con dos derrotas en las dos últimas jornadas, ante San Roque en casa 0-1 y la semana previa en feudo del Xerez por 1-0. Un triunfo ante los cordobeses les sacaría de ese pequeño paso atrás y mantendría intactas sus opciones.

Será un partido de pulso cardiovascular alto en las entrañas de Juan Marrero, que cumplió 54 primaveras esta semana y que aportó su granito de arena en las huestes califales trabajando con el filial en el curso 18-19, de donde pasó con Franganillo en el Extremadura B .

En el dia de hoy no podrá contar con Chechu en la retaguardia ni con Matute, que pese a ir bien en su rotura de fibras, debe aguardar una jornada más, ni con Richard ni el ariete Santi Hoyos. En la cueva estará Tienza y el míster recupera al mariscal Javi Chino, si bien no estará al 100% de revoluciones balompédicas, que acompañará a Gabri y Molina en la zaga. Razvan y Barragán ocuparán las bandas, con Rodao y Calin en la medular. Samu Manchón podría ejercer como mediapunta y en punta la dupla letal, el carioca Joel, junto al madrileño Daniel Segovia que hizo una valoración del importante choque. « Llegamos con muchas ganas y ánimo para darle una nueva victoria a nuestros fieles. Seguimos en puestos de play off y somos conscientes que nos quedan siete finales más. Es factible pese a que todo va a estar muy disputado y equipos más fuertes que nosotros tanto en lo deportivo como económico, lo bonito del fútbol es eso y en este caso, dependemos de nosotros mismos». Palabras del killer madrileño que todos esperan sellar en apenas un par de meses.

Mientras, el Córdoba llega tranquilo, sin nada que perder y con los deberes ya casi hechos.Tiene 12 puntos de renta con el Cacereño y también selló matemáticamente la clasificación para la Copa del Rey y el playoff de ascenso a falta de ocho jornadas.

Montijo: Tienza; Gabri, Javi Chino, Molina, Razvan; Rodao, Calin, Samu Manchón, Barragán, Joel y Dani Segovia.

Córdoba: Felipe Ramos; Puga, Fuentes, José Cruz, Gudelj; Viedma, Julio Iglesias; Luismi, De las Cuevas, Simo y Willy.

Árbitro: Amar Ahmed (Melilla).

Estadio: Emilio Macarro.

Hora: 12.00.