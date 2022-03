Volvió a ganar fuera el Villanovense (la última victoria a domicilio fue el 27 de noviembre) y volvió a la zona de playoff. Sufrió el conjunto serón para superar al Antequera (0-1), pero lo consiguió gracias a un gol de Tapia de penalti en el minuto 16. Este victoria, cimentado en su fortaleza defensiva, debe ser una inyección de moral para el Villanovense porque rompe una pésima racha de cuatro derrotas consecutivas y cinco partidos sin ganar lejos del Municipal de Villanueva de la Serena.

El partido empezó bien para los de Josip Visnjic, aunque los primeros acercamientos fueron del Antequera con una llegada de Iván Aguilar que desbarató la zaga extremeña y un cabezazo alto de Luismi. El Villanovense se adelantó en el marcador pasado el cuarto de hora gracias a un penalti que transformó Tapia batiendo a Iván Moreno con un disparo al centro de la portería.

El tanto sentó bien a los verdes (en El Maulí jugaron de azul celeste) porque equilibraron el partido y empezaron a jugar más en campo contrario, algo que no habían hecho en los minutos iniciales en los que salieron a no encajar. Como consecuencia de esta mejoría en el juego, Sillero pudo ampliar la renta al filo de la media hora pero su remate no encontró portería. El conjunto de Villanueva de la Serena había entrado muy bien por la banda derecha.

Con el paso de los minutos el Villanovense asumió el protagonismo del partido ante un Antequera que acusó el gol en contra. En el minuto 32 los de Villanueva de la Serena gozaron de otra buena ocasión. Isra realizó una gran jugada personal y asistió a Seth, pero éste no fue capaz de rematar de forma precisa. En el minuto 40 replicó el Antequera con un remate de cabeza desviado de David Humanes.

Control sin problemas

En los minutos finales del primer tiempo el Villanovense controló sin problemas el partido y se fue a vestuarios con el objetivo cumplido: ponerse en ventaja en el marcador y mantener la renta ante un Antequera que empezó bien pero se fue diluyendo con el paso de los minutos. Los pupilos de Visnjic mostraron orden y oficio defensivo en los primeros 45 minutos. En la segunda parte tocaba mantener esta disciplina táctica ante un rival necesitado que, a buen seguro, apretaría en busca del gol.

El segundo acto comenzó con un disparo a la media vuelta de Sillero que atrapó Iván Moreno, pero esta acción fue un espejismo porque los locales asumieron el control del partido mientras el Villanovense estaba muy bien plantado atrás intentando buscar un contragolpe letal. Sin embargo, con el paso de los minutos el conjunto local empujaba más y hacía retroceder metros a los serones, que cada vez defendían más atrás aunque sin dar ninguna concesión al rival.

Como consecuencia de esta dinámica era imposible que los extremeños pudieran generar una contra al estar muy lejos de la portería defendida por Iván Moreno. El reverso de la moneda era que la zaga verde se mostraba inexpugnable y muy concentrada y no dejaba que los locales tuvieran ocasiones de gol. El principal peligro podía ser encajar en un córner o en una acción a balón parado pero los centrales del Villanovense siempre se imponían a los rematadores del Antequera.

Más defensa que ataque

Hasta el minuto 62 no volvió a crear peligro el conjunto serón, Roger pudo poner el 0-2 en el marcador pero Iván Moreno repelió su remate con una gran intervención. Volvió a percutir el Villanovense cinco minutos después pero el colegiado señaló fuera de juego cuando Seth se plantaba solo ante el meta local. No ampliaban la renta los verdes con el riesgo que ello suponía porque era previsible que en los minutos finales el Antequera tuviera un arreón en busca del empate.

Llegó el citado arreón pero el Villanovense no perdió en ningún momento la concentración y, aunque se replegó sin disimulo, no permitió que los locales tuviesen ninguna ocasión clara ni dejaron a De la Calzada en situaciones comprometidas. Con Visnjic (segundo partido el suyo al frente del Villanovense) mantuvieron en Antequera la solidez defensiva mostrada durante toda la temporada, solidez que les sirvió para sumar tres valiosos puntos en El Maulí.

El próximo fin de semana los serones vuelven a su feudo para recibir al San Roque de Lepe, que lucha por entrar en playoff.