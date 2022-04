Sigue creciendo la polémica con los audios de Gerard Piqué y Luis Rubiales desvelados por El Confidencial. La última entrega de este serial hace referencia a la compra de la plaza del Reus en Segunda B por parte del Andorra, propiedad del central del Barça, en el año 2019. "Rubi, era preguntarte tema de la plaza de Segunda B del Reus, que se ve que baja y queda libre y ha salido un comunicado diciendo que en tres días hay un plazo para tratar de comprarla quien quiera, etc", comentó Piqué en un audio de Whatsapp a Luis Rubiales.

Otros equipos se interesaron por la plaza pero la RFEF pero apoyándose en el Artículo 194 de su Reglamento dio prioridad a los aspirantes de la misma federación que el Reus y los finalistas fueron el Andorra y el Hospitalet, que finalmente se cayó por negarse a pagar la deuda de impagos del Reus que ascendía a casi medio millón de euros.

Con la plaza ya ganada, Piqué le pidió a Rubiales un grupo fácil. "Si podéis evitar ponernos en el grupo con los catalanes, mejor. Siempre son los de más nivel los 4 del grupo". El dirigente le recordó que el criterio era la territorialidad y el defensa contestó. "Ya me imagino, pero al estar en el culo del mundo, como los de Baleares, me imagino que colocarnos en un grupo u otro no cambia mucho. Además si hacéis subgrupos de 10, lo más normal es que haya 10 catalanes, así que nosotros podríamos salir de ahí e ir a parar a otro subgrupos". Rubiales le dijo que lo tendría en cuenta ante un Piqué insistente. "Cataluña es la región más jodida, por eso te decía que al no estar ni en España por así decirlo tengas la libertad de mandarnos a tomar por culo. Pero la de La Rioja, Navarra, Aragón o País Vasco es más que aceptable. Esa sería la mejor zona para nosotros", dijo.