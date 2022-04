Terrible hundimiento del Cáceres

Tras una pésima segunda parte, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad no pudo conseguir el triunfo en casa de uno de sus rivales más directos en la lucha por conseguir billete para el ‘playoff’’. Tau Castelló se hacía con el triunfo (104-84) y da así un paso de gigante mientras que a los extremeños les quedan aún cuatro jornadas para certificar ese objetivo.

Los de Roberto Blanco saltaron a la pista muy concentrados, con un buen equilibrio entre su juego defensivo y el ofensivo, tratando de no dejarse llevar por los nervios y asegurando sus lanzamientos. Castelló tampoco dejó nada a la improvisación y locales y visitantes protagonizaron un inicio de partido intenso y muy disputado en el que la igualdad fue absoluta, con continuas alternancias en el marcador que se prolongaron hasta el minuto 5 (11-11).

Cáceres Patrimonio de la Humanidad trató de intensificar su presión sobre la creación de juego de los locales y gracias a ello conseguía abrir una pequeña brecha de cuatro puntos (11-15). Castelló tenía ahora muchos problemas para enlazar tres pases consecutivos y no conseguía penetrar en la zona rival. Sufrían los de Toni Ten, y los extremeños, sin prisa pero sin pausa, iban distanciándose hasta irse de 9 puntos a dos minutos del final del cuarto (14-23). Sin embargo, los locales tiraron de garra y superaron a los de Roberto Blanco en una jugada en la que llegaron a atrapar hasta cuatro rebotes en ataque hasta acabar anotando.

Esa jugada dio alas al conjunto de casa, que de ahí al final del cuarto secaba el ataque visitante y anotaba otros dos puntos para colocar el 20-23 ya en el inicio del segundo cuarto.

Un triple de Lobo rompía la sequía anotadora de los cacereños, aunque Castelló había recuperado el tono, se había sacudido la presión visitante y había vuelto a llevar el partido al terreno de las mas absoluta igualdad (25-26, minuto 14). Duró poco. Cáceres Patrimonio de la Humanidad volvía a meter una marcha mas. Un nuevo cambio de defensa y un punto de intensidad permitió a los de Blanco firmar un parcial de 1-9 que obligaba al técnico local a parar el partido a falta de 3:34 para el descanso (26-35). No le sirvió de mucho. Los castellonenses no encontraron la manera de zafarse y mucho menos la de frenar a un Schmidt imparable que se iba al descanso con 23 puntos y tres asistencias en su haber. Con todo, los extremeños no solo mantenían su renta si no que la elevaban hasta los 14 puntos al final del cuarto (33-47).

EL GRAN BAJÓN

Castelló movió fichas y puso todo su empeño en frenar a Schmidt en el inicio el tercer cuarto, pero Cáceres tiró de recursos y consiguió mantenerse por delante en el marcador y no perder terreno (38-50). Sin embargo, aguantó poco y Castelló empezó a recortar distancias hasta colocarse a solo 4 puntos (50-54, a 5´20). Paraba el partido Roberto Blanco y a la vuelta Mbala rompía la sequía de los verdinegros, pero la suya fue una gota de agua en medio del desierto. Cáceres no conseguía mostrar la fluidez en el juego que había mostrado en la primera mitad y Hermanson, con un triple, reducía las diferencias a su mínima expresión a 3´33 para el final del cuarto (55-56). No quedaba ahí la cosa y los locales conseguían colocarse por delante (60-59, minuto 28).

La superioridad en el rebote de los locales estaba haciendo mucho daño al cuadro extremeño, que no conseguía evitar las segundas opciones de su rival ni mejorar sus prestaciones en ataque y entraba en el cuarto decisivo con tres puntos de desventaja en el electrónico (65-62). La cosa iba a peor en el inicio del último cuarto. Cáceres seguía perdido y atascado y los castellonenses volvían a irse hasta los 10 puntos (72-62).

Lo intentaban todo Roberto Blanco y los suyos, pero las canastas llegaban con cuenta gotas y los locales seguían marcando el ritmo en un inicio de cuarto marcado por las continuas faltas a ambos lados de la pista (81-68). Pero nada daba resultado y Castelló seguía poco a poco aumentando su ventaja en el marcador (84-70, minuto 35).

Pedía un nuevo tiempo muerto el técnico de los cacereños, pero a la vuelta los suyos encajaban un nuevo parcial de 7-2 que dejaba el partido prácticamente sentenciado a falta de 3 minutos para el final (91-72). No bajaron los brazos los de Blanco, pero lo cierto era que no quedaba tiempo para darle la vuelta a la situación ante un rival muy sólido.