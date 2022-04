Abraham da vida al Don Benito y retorna las dudas en el Coria

Un gran día para el Don Benito y un fin de semana para olvidar para el Coria. Los rojiblancos se impusieron en el derbi ante los caurienses por 3-0 gracias a una excelsa segunda parte ante los de Rai Rosa, que sucumbieron a pesar de haber sido superiores durnate la primera parte. Aún así, el Don Benito se mantiene en idéntica situación clasificatoria, en posición de playout, mientras que el Coria se sitúa a tres puntos de poder jugar promoción de ascenso a Primera RFEF.

La primera mitad fue vibrante a ojos del aficionado gracias a dos equipos pensados para ir al ataque sin especulación. Solo el Don Benito, por momentos, optó por una mayor cautela a la hora de presionar a un Coria que una vez más fue fiel a su estilo de trenzar las jugadas para llegar al área rival. Todo ello en un primer acto muy igualado en juego y ocasiones. Avisó pronto el Coria de que sus intenciones durante su paso por Don Benito no iban a ser precisamente amistosas. Erik, con una internada en el área, sirvió un buen centro al primer palo al que no llegó por centímetros Homet. Poco después fue Diego Mirón el que comenzó a hacer emerger su figura salvadora cuando sacó una mano providencial ante un misil de Abraham desde media distancia. Justo después fue Manu Míquel el que finalizó una buena jugada colectiva del conjunto rojiblanco con un golpeo desde la frontal y ante el que volvió a responder Diego Mirón con otra intervención de mérito.

Y es que los primeros compases de la primera mitad estuvieron marcados por las llegadas de ambos equipos y por las buenas intervenciones de los porteros, como otra de Sebas Gil a un remate de cabeza de Erik. Pero en el tramo final de la primera parte fue cuando el Dépor hizo más por acercarse al gol e insistió hasta que tuvo premio. Primero lo hizo Abraham con un mano a mano ante Diego tras un balón metido al segundo palo y cuyo tanto evitó el portero de Brozas con una gran intervención. Sin embargo, lo peor estaba por llegar antes del descanso cuando el Coria no defendió bien un saque de esquina a favor que acabó con un despeje de Raly Cabral y que dejó solo a Abraham. El de Pueblonuevo, solo ante Diego, no perdonó esta vez y adelantaba al Dépor justo al final de la primera parte.

Cara y cruz

La segunda parte fue totalmente distinta a la primera y solo tuvo un claro dominador: el Don Benito. Los de Roberto Aguirre, tras su paso por vestuarios, saltaron al terreno de juego del Vicente Sanz con la clara intención de no hacer prisioneros y no especular ni un ápice con el marcador. Y eso fue lo que pasó nada más comenzar cuando Adri Turmo gozó de una ocasión clamorosa ante Diego Mirón tras un pase sublime de Abraham Pozo. El balear, solo ante el portero, perdonó el segundo. Fue ahí cuando los fantasmas volvieron a revolotear por el Vicente Sanz, aunque duró poco. La siguiente ocasión peligrosa no gozó de perdón alguno el Coria. Manu Míquel, tras aprovechar de nuevo un error defensivo del Coria, mandaba al fondo de la portería un balón suelto en el área rival. Éxtasis en las gradas del feudo rojiblanco gracias a un gol que insufló oxígeno al Don Benito. El Coria, desesperado, quedó completamente noqueado tras el segundo gol. Tanto que apenas cinco minutos después llegaría la sentencia por mediación de Abraham Pozo. El mago de Pueblonuevo volvió a tirar del carro, esta vez con un golpeo desde la frontal raso y manso y ante el que Diego Mirón solo pudo mostrarse contemplativo. A partir de ahí el Don Benito gestionó el paso de los minutos ante un Coria que terminó por tirar la toalla ante la pegada del cuadro rojiblanco. Aún así el Don Benito gozó de varias ocasiones más para haber aumentado la renta.

Ahora ambos equipos piensan ya en sus tres últimos encuentros ligueros con la intención de cumplir con sus respectivos objetivos ligueros en estas tres semanas de competición que aún restan.