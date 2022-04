El Badajoz B se salvaría si demuestra una alineación indebida del Trujillo

Pese al buen fin de semana que tuvo la primera plantilla del Badajoz, que se ubicó a un solo punto de la fase de ascenso sin ni siquiera tener que salir al campo a jugar, en la cantera no se corrió la misma suerte. El juvenil cayó en el Nuevo Vivero de forma contundente ante La Cruz Villanovense (0-5) y el filial blanquinegro sucumbió en Trujillo por 1-0 y certificó su descenso deportivo a Primera Extremeña. No obstante, en el caso del equipo de Juli Caro aún no está todo dicho, ya que el conjunto trujillano podría haber incurrido en alineación indebida tras utilizar cuatro ventanas de cambios durante el partido.

Debido a ello, desde el club blanquinegro ya han confirmado a través de sus cuentas oficiales en redes sociales que presentarán alegaciones por este motivo. Si estas fueran aceptadas y los pacenses logran obtener este triunfo en los despachos, conseguirían la permanencia tras superar al Miajadas en la clasificación. Los miajadeños descenderían en el caso de prosperar el recurso. Al término de la última jornada, Miajadas y Don Álvaro lograron la permanencia a costa del Aceuchal y el propio equipo pacense, que terminaron en puestos de descenso junto con el Extremadura B, que fue expulsado de la competición después de acumular dos incomparecencias. LA NORMATIVA Según establece el código de normas reguladoras y bases de competición de la Tercera RFEF en su duodécima disposición, relativa a los jugadores suplentes y las sustituciones «la intervención de estos en un partido será, como máximo, de cinco jugadores suplentes mediante la sustitución de un jugador titular, como límite en tres interrupciones del partido por cada equipo previa autorización del árbitro», por lo que a este supuesto espera agarrarse el Badajoz B para que le concedan la victoria en este partido y poder jugar otra temporada más en Tercera. El Trujillo, por su parte, no sufriría demasiadas consecuencias a causa de esta derrota, ya que ni siquiera con este triunfo ha podido lograr clasificarse para la fase de ascenso a Segunda RFEF.