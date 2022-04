"Hay que ser segundos y después ir a Alicante a llevar al equipo a otra categoría"

Para Ángel Bernabé Acosta (Velada, Toledo, 11 de agosto de 1987) su equipo, el Cacereño, está firmando una temporada «tremenda» la de su equipo. El meta reflexiona en esta entrevista sobre la situación que vive el decano extremeño. Lejos del pesimismo, el portero expresa aquí su optimismo de cara al futuro de las próximas semanas. No dramatiza sobre la mala racha verde de seis partidos sin ganar y aventura que, tras clasificarse para los ‘playoffs’, que él cree que puede ser como segundos, se puede optar incluso al ascenso a Primera RFEF. El meta, además, dice que espera retirarse en el CPC y que le quedan «uno o dos años» en el club.

¿Qué ha supuesto para el Cacereño haber perdido ante el Mérida?

Que se nos alargue un poco lo de conseguir matemáticamente cerrar el ‘playoff’ y poner al Mérida lejos. Si hubiésemos ganado le hubiéramos quedado muy descolgado. No ha sido así, pero quedan tres jornadas, tenemos que ser positivos y pensar que depende de nosotros todavía la segunda plaza.

Si no se consigue ser segundo, ¿será un revés grande?

-No. Nos hemos ido marcando objetivos. El primero era la salvación, y lo conseguimos. El segundo, entrar en ‘playoff’, y todavía no está. Vamos a lograrlo y después alcanzar la segunda plaza sería la guinda del pastel. Estamos haciendo una muy buena campaña, tenemos todos los ingredientes para jugar ‘playoff’ y hacer un buen papel. Lo de la segunda plaza lo tenemos en nuestras manos.

Llevan ya seis partidos sin ganar. ¿Se puede decir que están en crisis?

Hemos pasado momentos así esta temporada, en la primera vuelta con rachas positivas y negativas. En la segunda igual. La gran diferencia es que ahora los equipos se están jugando muchísimo y es más difícil ganar o sacar un empate. Algunos como el Mérida están en un momento muy fuerte. Lo nuestro es una racha negativa que tenemos que romper y entrar en el ‘playoff’ con la máxima motivación posible.

¿Qué pálpito tiene para este final de temporada? ¿Dónde llegará el Cacereño?

Ojalá consigamos el objetivo que todos tenemos en mente, pero hay que ser humildes y estar con los pies en el suelo. Lo primero es conseguir matemáticamente el ‘playoff’, después ser segundos y luego ir a Alicante con ilusión y motivación y con ganas de subir y llevar al equipo a otra categoría.

¿Pero realmente usted cree que eso puede ser posible?

Sí, sí, totalmente. El equipo ha demostrado que puede hacer cosas muy importantes. Hemos hecho una temporada tremenda. A principio de esta campaña todos hubiéramos firmado la salvación. Ahora el Cacereño está aspirando a cosas más importantes. Hay plantilla para ello, estamos trabajando muy bien y se puede conseguir. Es cierto que en un ‘playoff’ puede pasar cualquier cosa, pero nosotros tenemos confianza porque está siendo una campaña muy buena.

¿Cómo ve al equipo anímicamente?

Bien. Es cierto que después de la derrota de Villanueva de hace dos partidos al equipo le vi un poquito más bajo de moral, pero después del partido ante el Mérida hay que tener en cuenta que fue una derrota extraña. Nos metieron dos goles en tres minutos, el primero de ellos tras una decisión arbitral un poco extraña, pero el equipo se repuso y le pusimos las cosas difíciles al Mérida. La gente, a pesar de esta última derrota, está con mucha ilusión porque se acerca el final y nos queda lo más bonito. Son tres partidos y después el ‘playoff’. La gente sabe que nos jugamos lo que todo el mundo quiere jugarse.

¿Y cómo ve al vestuario, mejor o peor que otros años?

Muy parecido al del año pasado. Este año hay un poquito más de veteranía, con gente con más jerarquía y que ha disputado minutos en categorías superiores y vienen con otra profesionalidad, pero sí que es cierto que también tenemos a gente muy joven con mucha ilusión y ganas. Lo están dando todo. El ambiente es, además, muy bueno, y no hay ni grupos ni cosas raras. Estamos todos a una, tanto en los momentos buenos como en los difíciles. Por eso estamos haciendo este año tan bueno.

¿Y Ángel Bernabé, cómo está viendo su temporada?

Bien. Estoy haciendo una temporada bastante regular. Con los años me he ido asentando en la portería, el pasado me encontré muy bien y en éste también. Ha habido días en los que no hemos conseguido la victoria, pero te vas con la sensación de que estás dándolo todo. Me voy contento de los partidos y física y anímicamente estoy muy bien, cada vez mejor.

¿Cuánto tiempo más estará en el Cacereño?

Eso va a depender del club. Si fuese por mí me retiraría aquí en el Cacereño, no sé si dentro de un año o dos más. Vine aquí hace cinco años con ganas de luchar por el proyecto, ese proyecto está cogiendo forma y todo va bien. Yo me encuentro cómodo, entrenando bien, y mientras el cuerpo aguante tengo cuerda para rato, pero depende del club. Si por mí fuese una campaña más minimo.campaña mínimo me gustaría seguir.