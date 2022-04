Luismi quiere poner la guinda a su temporada en el Llerenense

Todo pastel para ser redondo y tener éxito requiere de una guinda. Y Luismi quiere poner la suya en la temporada del Llerenense en estas dos semanas. Cuando llegó en Navidad del pasado año se encontró un equipo desnortado, con el rumbo perdido, sin alma y sin creer en nada. Unos meses después, ha construido un castillo en el Fernando Robina y una fortaleza plagada de gente veterana con más de una veintena de playoff a sus espaldas. Ahora llega el momento de la verdad. Este domingo jugará el Llerenense la segunda semifinal ante el Jerez de la fase de ascenso en Almendralejo. De los cuatro participantes, posiblemente es el que mejor en forma llega después de una racha con Luismi de solo una derrota en 16 partidos jugados.

«Está claro que fue todo un reto venir hasta aquí porque vivo a 247 kilómetros, pero sabía de la calidad y experiencia de los futbolistas que teníamos por delante y se trataba de darle una solución a lo que pasaba. Y hemos podido dar con la tecla».

Pero, ¿cómo lo ha hecho? «Pues sinceramente calando en el discurso. Les dije que la imagen que desprendía el club y el vestuario de puertas hacia fuera seguramente no era la que ellos pensaban de puertas hacia dentro. En el fútbol, puedes haber jugado 40 playoff, pero lo importante es lo que pasa hoy y por eso te miden. Ellos captaron el mensaje y son los propios futbolistas los artífices de esta remontada con un paso de profesionalidad y una comunión en el vestuario».

Es escenario de los partidos también motiva a Luismi. Y a muchos de sus jugadores que lo conocen bien y que han logrado ascensos en ese escenario como Juan Ramón Ruano o Cristo Medina. También otros con grandes partidos con el Extremadura como Juanito de la Cruz, Isaac o Mario Tomé. «Almendralejo y el Francisco de la Hera son fútbol. Hay un estadio con solera en el que le gusta jugar a todo el mundo. Es un estadio que desprende mucho ambiente de fútbol y tenemos que disfrutarlo todos».

El rival

No hay nadie en Extremadura que ose a decir que el Jerez pueda ser, en algún momento de su historia, un rival accesible. «Es cierto que no es el Jerez de antaño, pero tiene a un tío que es su entrenador, Vázquez Bermejo, que le pueden criticar mucho sobre si está actualizado o no, pero siempre está ahí, metido en el playoff. Por algo será».

Luismi está feliz en Llerena y emocionado con esta fase de ascenso que le ha regalado el 2022. Desea y espera que la afición del Llerenense se desplace en masa a Almendralejo. Y así será porque son muchos los que ya tienen billete confirmado para un fin de semana histórico.