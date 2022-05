No hay techos ni límites para Paola García Lozano. La karateca almendralejense representará a España en el próximo Campeonato de Europa de Karate que se celebra en Praga, la capital de la República Checa, del 17 al 19 de junio. Paola será la representante en kata femenina junior, en su primer año en la categoría y con 16 años recién cumplidos. «Estoy muy contenta por la noticia. En parte lo esperábamos por los resultados de este año, pero ganarse un puesto en el Europeo no era fácil porque al haberse aplazado, yo no podía repetir en cadetes y no tenía puntos en junior, por lo que me he tenido que exprimir para conseguirlo».

Y vaya si lo ha logrado con un primer tramo de 2022 espectacular. Fue segunda en la Liga Nacional en su primera participación senior y tercera en el Campeonato de España absoluto. En junior, ha dominado ampliamente el ranking nacional. Pero Paola no se detiene simplemente en ir a Praga y disfrutar del Europeo. «Nuestro objetivo como siempre es lograr el mejor resultado y, por qué no, intentar revalidar el título que ya logramos el año pasado en la categoría de cadetes». La extremeña se concentrará a partir del 10 de junio a las órdenes de los seleccionadores Lorenzo Marín y Pepe Carbonell. Antes, Paola participará en el Campeonato de España de clubes que tendrá lugar del 3 al 5 de junio en Cáceres y donde intentará también revalidar título. Participará en equipos de tres y de seis. La trayectoria ascendente de la karateca extremeña es imponente. En la Federación Española ya saben que tienen un diamante en bruto al que cuidar y, de momento, Paola se lo toma con la calma y serenidad de siempre, consciente de que sin trabajo no hay éxito posible.