Julio Cobos y el Cacereño, más cerca de separar sus caminos

Con aparente serenidad y buena sintonía global interna, el Cacereño 2021-2022 se ha despedido rodeado de incógnitas. ¿Habrá muchos cambios en la temporada 2022-2023? Pocos se aventuran a pronosticarlo y siguen interrogantes que despejar, pero en principio sí habrá novedades sustanciales, la más importante en el banquillo. Salvo cambio de rumbo en las próximas horas, Julio Cobos no seguirá formando parte de la entidad. Tras tres años de muy buen entendimiento, club y entrenador pueden haber pensado que ya es el momento de separar sus respectivos caminos.

Los contactos, además de los propios de la despedida en la plantilla y cuerpo técnico, se han sucedido en las últimas 48 horas. En uno de ellos, ha habido tres protagonistas por parte del club: el presidente, Carlos Ordóñez; el secretario, Juan Manuel Olmeda; y el consejero Antonio Fernández, con el propio Cobos. La reunión tuvo lugar en la tarde del pasado miércoles en un chalet en las afueras de Cáceres, según aseguran diversas fuentes a este periódico.

Coincidencia

En ella se puso sobre la mesa la continuidad del técnico de Valdehornillos, asunto sobre el cual se debatió en buen tono porque l relación ha sido siempre buena. Sin embargo, el propio entrenador se muestra, en principio, remiso a continuar, al igual que el club, que duda si no ha llegado el momento del cambio.

Tanto la entidad como el técnico están satisfechos de la relación de estos tres años entre las dos partes e incluso han podido llegar a la conclusión de que el desgaste aconseja la separación de sus respectivos caminos. Cobos, muy discutido por un sector de la afición verde aunque de su mano se haya firmado una muy buena temporada, con el borrón del partido de playoff ante el Teruel, podría ser incluso una de las opciones para entrenar al Don Benito si no continúa Roberto Aguirre.

Como sustituto, si al final se concreta la marcha de Cobos, hay una amplia baraja de posibilidades, con varios extremeños entre ellos, entre los que se ha especulado con la llegada Raimundo Rosa, ‘Rai’, como opción, aunque al menos hasta el día de hoy no es la que más pesa. Rai, que ha declinado seguir en el Coria, maneja otras alternativas, alguna de las cuales podría ser fuera de Extremadura.

Mientras, en cuanto a los jugadores, mutismo absoluto en torno a los que interesan y con los que no se cuenta. Sí se lleva comentando desde hace semanas que Kamal y Bermu pueden tener un acuerdo con el Mérida. Entre los jugadores, el portero Fran Martínez despidió este jueves la temporada y dio a entrever que no seguirá, pero no lo dice expresamente.