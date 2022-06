El Cáceres acuerda un patrocinio de dos años con la mina de litio

Revolución inminente en el basket cacereño masculino. El Cáceres Ciudad de Baloncesto, que en las últimas temporadas ha competido bajo la denominación de Cáceres Patrimonio de la Humanidad, tendrá las dos próximas un apellido diferente si no se tuerce un acuerdo que está prácticamente cerrado y que incluso podría estar ya firmado por todas las partes. El proyecto de la mina de litio que se quiere instalar en la zona de Valdeflores, encabezado por la empresa australiana Infinity Lithium y su filial, Extremadura New Energies (ENE), se ha fijado en el deporte de la canasta para promocionarse. Siempre que no haya una vuelta atrás cada vez más improbable, aportará una importante cantidad económica al equipo que milita en la LEB Oro, según ha podido saber este diario.

El impacto es tal que la entidad verdinegra pasaría de tener de uno de los presupuestos más bajos de la competición --pese a lo cual ha luchado hasta el quinto partido de los ‘playoffs’ contra el ICG Força Lleida-- a uno de los más altos, quizás entre los seis o siete más importantes. Las expectativas irían hacia arriba de forma incontenible. Y con ello, muchos aficionados que han dejado de ir al Multiusos en los últimos tiempos hipotéticamente regresarían. La situación alrededor de la mina San José de Valdeflores que pretende explotar Infinity Lithium a través de Extremadura New Energies ha virado en las últimas semanas. El proyecto a cielo abierto fue rechazado mayoritariamente por su impacto ecológico y se está preparando uno nuevo, en galerías y subterráneo, que está pendiente de su presentación ante la administración. Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta, aseguró la semana pasada que lo estudiará. La inversión sería de unos 600 millones de euros y prevé la creación de más de un millar de empleos. CRUZANDO LOS DEDOS Desde luego, su desembarco en el baloncesto es sorprendente. Desde su entrada en ligas profesionales en 2007, este Cáceres, heredero del ya desaparecido que militó en la Liga ACB desde 1992 a 2003, nunca ha tenido un espónsor privado. En principio se llamó Cáceres 2016, después, fugazmente, Cáceres Creativa y desde 2011, Cáceres Patrimonio de la Humanidad. En los tres casos se trataba de ‘sugerencias’ por parte del ayuntamiento, que este último año ha otorgado una ayuda de 110.000 euros siendo su principal fuente de ingresos. La negociación se ha querido mantener muy en secreto y en ella han participado pocas personas. En el propio Cáceres la conoce solamente el núcleo principal de la junta directiva, donde se cruzan los dedos para no ‘gafarla’ porque, de llegar a buen puerto, supondría un punto y aparte. Faltarían únicamente los flecos de una operación que indudablemente está siendo muy compleja por muchos motivos. APROVECHAR LA ILUSIÓN Como primera consecuencia, el club sabe que se verá obligado a reformular su mensaje de las últimas temporadas. Cuando llegue el dinero extra, clasificarse para los ‘playoffs’ no será tanto una heroicidad como esta campaña 2021-22, sino un objetivo claro. Y a partir de ahí, se puede soñar incluso con devolver a la ciudad a la Liga Endesa. Además, el hecho de que el entendimiento vaya a ser en principio por dos años da continuidad a una conexión que pocos podían haber visto venir. De momento, la intención del Cáceres, Infinity Lithium y sus socios en España es no anunciar el compromiso hasta dentro de varias semanas. Los motivos del club pasan porque no se quiere encarecer el proceso de renovación de gran parte de la plantilla, que interesa después del óptimo rendimiento ofrecido. En todo caso, se asume que casi todos los jugadores aumentarán por eso su caché. El Cáceres quiere aprovechar la inercia positiva en cuanto a ilusión en la hinchada que ha generado su participación en las eliminatorias de acceso a la Final a Cuatro. Incluso este martes presentará su campaña de abonados de cara a una campaña 2022-23, en la que muy probablemente tenga una nueva leyenda en sus camisetas. Nunca había empezado la captación tan pronto. Más dinero para configurar una mejor plantilla El Cáceres vivió un momento de inflexión en verano de 2013. Tras una temporada en la que había accedido a las semifinales de los ‘playoffs’, decidió que no era sostenible económicamente mantenerse en la LEB Oro y escogió competir en una categoría por debajo, LEB Plata. Cuando dos años después consiguió el ascenso a Oro, aceptó el reto, pero con un matiz:al contrario de su etapa anterior, renunció por lo general a jugadores experimentados de gran caché, fundamentándose en apuestas de riesgo, sobre todo jóvenes. Con un patrocinador privado volvería a picar alto. La empresa sigue con su plan de difusión Desde hace unos meses, la empresa de la mina está intentando entrar de lleno en la sociedad cacereña, hacer que el proyecto sea más agradable para que sea aceptado socialmente. El patrocinio del Cáceres es un paso más para humanizar un proyecto empresarial que tiene un fuerte rechazo social. La empresa de la mina ya lo ha intentado con el sector empresarial, cuyo apoyo ya tiene, y ahora se mete en el mundo del deporte, en las camisetas de uno de los principales equipos de la ciudad. También tiene ya un pronunciamiento político a favor de estudiar un proyecto que, pese a todo, sigue siendo muy polémico.