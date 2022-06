"Tapia ha colocado en el mapa a nivel nacional al Villanovense"

Javier Nieto (Villanueva de la Serena, 1978) está ante uno de sus mayores retos personales: lograr que el Villanovense siga siendo un club de referencia a nivel regional tras los casi 15 años de mandato de José María Tapia al frente de la entidad futbolística de Villanueva de la Serena. La suya será una dirección continuista respecto a la anterior junta directiva, pero assegura que mantendrá los genes de competitividad, humildad y sacrificio que tanto han caracterizado al club en la última década. Luchar por lo máximo dentro de sus posibilidades, el principal objetivo que se marca este aficionado de toda la vida al club de su corazón y que ahora cambiará su asiento de socio en tribuna por el de presidente en el palco.

¿Cómo cree que están siendo las primeras horas al frente del Villanovense?

Estoy desbordado por la cantidad de felicitaciones y de gente que ha contactado conmigo. El VIllanovense es un club muy importante a nivel regional y he tenido muchos contactos y muestras de apoyo en estos primeros días. Estoy abrumado y muy contento. Tengo mucha ilusión, ya que para mí ser presidente del club de mi vida me da felicidad y me siento un privilegiado. También sé de la importancia y la responsabilidad que tiene un cargo como este.

Después de 14 años de presidencia de Tapia, ¿qué ha significado su figura para el club desde su punto de vista?

Los números están ahí. Su labor ha sido impresionante, pero no solo de él, sino también de su junta directiva. La dirección del club que ha tenido Tapia es algo digno de admirar y ha colocado al Villanovense en el mapa español gracias a su buena gestión y buen hacer. Solamente queda darle las gracias por su dedicación, trabajo y por llevar al club a lo más alto dentro de sus posibilidades. Tapia ha estado muy por encima de lo que es en sí el club.

¿Ha sido fácil tomar la decisión de dar el paso para ser el nuevo presidente?

En eso tengo mucho que agradecerle a Tapia, porque confió en mí hace tres años para formar parte de su junta directiva. Este tiempo ha sido un aprendizaje continuo, pero todo tiene su final. Me sentí con fuerzas para dar un paso al frente y tomar las riendas, pero a ello me ha ayudado tener su confianza y compromiso de estar cerca en estos inicios hasta que podamos arrancar. Nos va a ayudar en todo, de eso no me cabe duda.

¿Ha pensado en las críticas que supone ocupar un cargo como este?

El lado de las críticas las he vivido estando del lado de José María Tapia, pero hay que saber llevarlas porque un cargo como este hace que estés expuesto a las críticas. Intentaré llevarlo lo mejor posible, pero siempre que sean críticas constructivas sin ir a lo personal. El fútbol es pasión y es lógico que la gente critique. No tengo ningún problema en hablar con los aficionados. Todo lo que sea mejorar bienvenido sea.

¿Cómo espera que sea su primer proyecto al frente del club?

La primera decisión que hemos tomado es la continuidad de Pepe Cuevas porque era lo primero que había que hacer. Él ya lleva algunas semanas trabajando en la parcela deportiva y tiene cosas cerradas y atadas. Primero debemos comunicarlo en la asamblea de socios, pero hay muchas cosas avanzadas.

¿Qué objetivo se plantea para este año?

Debemos tener los pies en el suelo y trabajar día a día. El tiempo nos pondrá dónde podemos estar porque nos debemos a si entra o no la pelota en la portería. Lo que sí tengo claro es que todo será más fácil si vamos de la mano todos juntos, tanto aficionados, plantilla y directiva. Por eso creo que es fundamental la afición para nuestro club. Desde mi punto de vista los socios son clave y veo de vital importancia que den un paso al frente como yo he dado ese paso al presentarme a la presidencia: La afición tiene que acudir a nuestra llamada para aspirar a lo máximo que podamos. Haremos un proyecto competitivo.

Este año cambian de grupo, ¿qué le parecen los rivales de la próxima temporada?

Es el grupo votamos, ya que desde el punto de vista económico es más asequible por las distancias y deportivamente creo que a priori es más factible. También cambiamos de aires, porque parece que la gente el año pasado no se enganchó mucho a este grupo y a ver si ahora podemos hacer más fuerza y podemos desplazar a más aficionados a tener viajes más cortos y cercanos geográficamente. No se puede obviar tampoco que los equipos andaluces, por regla general, son siempre muy fuertes.

¿Tiene pensado introducir novedades en el club?

Nuestro objetivo es afianzar todo lo bueno que se ha hecho anteriormente, pero creo también que es necesario mejorar ciertos aspectos, como por ejemplo la apertura del club al socio. El club era muy hermético y a nivel social debemos empezar a hacer muchas cosas como visitas a colegios institutos, e incluso en las pedanías de Villanueva de la Serena como Valdivia, Zurbarán o Entrerríos. Debemos ir allí a buscar aficionados para incentivarlos y buscar su apoyo. Tenemos que volver a ser un club cercano al socio.