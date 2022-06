Fichaje sorpresa en la Segunda RFEF. Juanjo Chavalés vuelve al Diocesano casi 12 años después de salir del club colegial, en el que el fue importante especialmente en el juvenil de División de Honor de una generación de jugadores de primer nivel. Su entrenador era el mismo que tendrá la próxima campaña: Adolfo Senso.

El carrilero de Torreorgaz, de 28 años y que procede del Coria, fue anunciado este viernes como nuevo futbolista del club cacereño. Su polivalencia ha sido su seña de identidad en todos los equipos que ha militado: desde el Getafe B, pasando por el Amanecer, el Mérida, el Eldense o el propio Coria, donde han sido uno de los más utilizados por Raimundo Rosa, ‘Rai’. y clave en la gran campaña realizada por los celestes. Chavalés, que tenía una oferta de renovación, se despidió este viernes en una emotiva carta, en la que afirmaba que hacía «lo correcto» marchándose del Coria.

El Diocesano anunció horas antes, además, otro fichaje: el del lateral izquierdo Rubén del Valle, de 23 años, que llega procedente del Vitoria, filial del Eibar. En su pasado también se puede encontrar que militó en la cantera del Atlético de Madrid.

El equipo cacereño de momento, se ha centrado sobre todo en los fichajes, incluida otra vuelta, la del centrocampista Dani Sales, los futbolistas ofensivos canarios Rayco y Pitu Viera (Panadería Pulido), Pliego (Getafe B) y los renovados Miguel (portero) y Manu (lateral derecho).

"En el Diocesano he estado contento siempre, y de hecho la temporada pasada tuve propuestas bastante mejores y decidí quedarme. Esperaba y espero seguir en Segunda RFEF, pero no me han llamado”, dice mientras tanto Luis Miguel Bueno, ‘Luismi’ (San Fernando, Cádiz, 20 de junio de 1997), media punta y hombre clave en los dos últimos años en el equipo colegial, el primero liderándolo hasta el último ‘playoff’ ante el Coria y el segundo contribuyendo decisivamente al ascenso a la Segunda RFEF.

«Forcé jugando. Me dolía la rodilla», revela sobre los últimos partidos, en los que tuvo problemas físicos, por lo que no rindió ni siquiera al 50 por ciento de su nivel, con un talento individual incuestionable. Dice que espera seguir en el Dioce “porque creo que tengo el nivel y quiero dar el salto”, dijo, asegurando que maneja diferentes ofertas de Tercera, incluidas al menos dos desde Extremadura, pero no es lo que él desea realmente, que es continuar como jugador rojillo.

«Yo entiendo que no nos podemos quedar todos, pero he hecho cosas importantes y, sinceramente, creo que merezco seguir», agrega desde las Canarias, donde pasa unos días de vacaciones. «Las otras propuestas no van a esperar siempre y me gustaría decidir pronto», aduce el futbolista andaluz que, a sus 25 años, espera seguir viviendo en Cáceres, ciudad en la que, asegura tajante, «estoy muy cómodo y me gustaría continuar aquí».