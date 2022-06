Tras aquella derrota en el Romano José Fouto frente al Moralo en diciembre en la Copa Federación, el presidente del Mérida, Paco Puertas, tomó la decisión de vender el club a Mark Heffernan. Con la llegada del empresario inglés, el acuerdo era que Puertas continuara hasta final de temporada y una vez terminada, tomarían una decisión sobre el papel que ocuparía el antiguo propietario en el club. La decisión ya está tomada y Paco Puertas no va a seguir como presidente “ni voy a tener ningún tipo de vinculación con el equipo. Mi momento ya ha pasado después de tres años inolvidables. Dejo las cosas mejor de las que las cogí, esa ha sido siempre mi obsesión y eso ha ocurrido”. Así de tajante lo contaba el ya expresidente del Mérida en una entrevista en Canal Extremadura Radio hace varios días. Ahora el club lo hace oficial agradeciendo los tres años que ha estado al frente, en los cuales“a pesar de todas las dificultades, debido a una pandemia mundial que conllevó a la crisis económica, consiguió dar estabilidad y hacer crecer el club en todas las áreas, profesionalizándolo, y dándole mayor solidez y mejor estructura e infraestructura a la entidad”.

Puertas entró como accionista cuando los primos Martín eran todavía los máximos mandatarios del club en la temporada 2018/2019, coordinando el área deportiva. En aquel ejercicio el equipo consiguió el ascenso a Segunda B. A partir de la temporada siguiente se quedaría como único propietario y presidente.

El motivo de su marcha, según sus propias palabras en el ente público, es que “ahora hay otro proyecto que estoy seguro de que es tremendamente solvente económicamente, pero no me identifico ni se parece en nada a lo que tengo en mente. No tiene ningún sentido continuar en un proyecto en el que no estás a gusto”.

El ya expresidente ha querido tener unas palabras de despedida a través de la página web oficial del club, en las que afirma que “ser el presidente de la A.D. Mérida en estos últimos tres años, ha sido todo un honor, un privilegio y un orgullo, tanto para mí, como para mi familia. A pesar de todas las dificultades que hemos tenido que lidiar estos años atrás, me voy con la conciencia muy tranquila de haberme dejado la piel por el Club y de haberle ayudado a crecer y avanzar tanto en el ámbito deportivo como corporativo”.Puertas asegura que su gestión se ha basado en “la seriedad, el trabajo duro, la discreción y la profesionalidad, y estoy seguro que lo seguirán siendo en un futuro”.Ha querido mostrar su agradecimiento“a todos y cada uno de los trabajadores y profesionales del club, por su confianza, por su ayuda incondicional, y por sudar la camiseta cada día”, también con la afición “por vuestro apoyo, y por vuestra pasión a los colores. Sois una afición exigente y entendida, y que sabe muy bien diferenciar a los héroes y a los villanos”.

Mirando hacia el futuro, “desearle los mayores éxitos deportivos y corporativos a Mark Heffernan, su suerte será la nuestra. Estoy seguro que llevará al club a conquistar cotas mayores, y desde aquí le quiero brindar mi completo apoyo”, concluyendo la misiva con un “muchas gracias por estos inolvidables años. Siempre Romano”.