Primer doblete de victorias en el Campeonato de España de Gran Turismo, el que han conseguido la pareja de pilotos extremeños formada por Ángel Santos y su compañero Agustín Sanabria, que les hace acercarse al puesto de liderato del campeonato nacional.

El campeonato de España de Gran Turismo GT-CER llegaba al circuito de Motorland Aragón, en Alcañiz, para celebrar su quinta y sexta carrera puntuables de la temporada. Un fin de semana en el que los pilotos de la Escudería Faraón tenían expectativas muy altas, pero que condicionantes les iban hacer un fin de semana muy complicado. Sanabria, con covid la semana anterior, era duda hasta última hora. El jueves de carrera pudo confirmar su asistencia. Pero convaleciente del virus, este iba a mermar su condición física.

Además, el emeritense Ángel Santos, durante el viaje a Aragón, comenzó a encontrarse mal, con un cuadro a la llegada de un virus gastrointestinal, con indisposición intestinal severa y fiebre, lo que presagiaba que el equipo extremeño no pudiera tomar la salida en las carreras. Aún así fueron dosificando sus fuerzas de cara a las sesiones clasificatorias. Agustín Sanabria conseguía una segunda posición en su entrenamiento. Y Ángel Santos, al igual que en Portimao, de nuevo conseguía una pole position, siendo primeros en la parrilla de su categoría para la carrera dos del circuito aragonés.

Estos resultados daban cierta fuerza a la pareja extremeña de cara al domingo. Pero el sábado por la tarde, Santos comienza a encontrarse peor y las asistencias sanitarias del pueblo aragonés de Andorra, tienen que atenderle. Tras el tratamiento que le ponen los médicos pasa una noche complicada, pero por la mañana se decide tomar la salida a carrera.

Carrera 1

Desde la segunda posición de parrilla parte en la primera parte de carrera Sanabria. Con un buen ritmo es constante en esa segunda posición durante la carrera. Pero el que iba a ser duda de su desarrollo en pista era Santos. Tras el cambio de pilotos y hacer el hándicap, Santos regresa a pista en tercera posición. Y extraordinariamente, este comienza a imponer un ritmo demoledor. Consiguiendo dar caza a sus dos rivales y alejarse con autoridad de ellos, pasando en primera posición bajo la bandera a cuadros.

Carrera 2

Por un tema de estrategia del equipo, de nuevo toma la salida Agustín Sanabria. Partiendo desde la primera posición, gracias al mejor tiempo de Santos en los entrenamientos clasificatorios. Sanabria no consigue parar los envites del piloto de Ligier, que le pasa. Pero si consigue ser constante en el ritmo para mantener la segunda posición. Cambio de pilotos y hándicap, y Santos vuelve a pista en esa segunda posición.

Es importante la distancia que le saca el piloto de Ligier, pero de nuevo un gran ritmo, le lleva a cuatro minutos de final de carrera a estar en la estela del Ligier. Que tras coger el rebufo en la recta de atrás, el de Ligier intenta defenderse hasta en tres ocasiones, pero el extremeño le supera, consiguiendo replicar el resultado de la primera carrera.

En definitiva, una nueva victoria y primer doblete en el campeonato para la escudería extremeña. Santos estaba pletórico de felicidad por todo lo que había costado el éxito: “Sin duda ha sido el fin de semana más difícil de mi carrera deportiva, pero con un final feliz. Quiero dar las gracias a mi equipo, a las asistencia sanitarias, mis familiares y amigos que me han estado arropando en todo momento. Sin duda este meeting no se me olvidará nunca. Llegamos a la mitad del campeonato y seguimos en la lucha por el título, que es nuestro objetivo. Ahora toca recuperarse y preparar bien la segunda parte de la temporada”.