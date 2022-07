El Extremadura Arroyo cerró el capítulo de renovaciones para la temporada 2022/23 con la de la líbero Julia Cabeza, una jugadora que afirma que será «raro» la ausencia de legendarias veteranas como Yohana Rodríguez, Bea Gómez, ‘Nena’ Moreno o María Carrero, «pero hay que tomarlo como un reto a nivel deportivo que debemos superar».

Cabeza (Arroyo de la Luz, 1998) reconoce, como ha hecho casi la totalidad de sus compañeras, que el final de temporada pasado «fue amargo, y no podía acabar con esa sensación después de tantos años en el club».

Asegura que «echaré de menos a todas mis compañeras de toda la vida, pero sobre todo a Bea (Gómez), porque han sido muchos años compartiendo puesto con ella (líbero), pero sobre todo porque era mi referente en la cancha y mi modelo a seguir desde que era pequeña».

En relación a la plantilla que está configurando el club, señala que, «sobre el papel, parece que podemos tener un gran equipo, y aunque no me gusta hablar de lo que se espera o no de nosotras, estoy convencida de que haremos una gran piña y haremos lo que más nos gusta, disfrutar en la pista».

Julia Cabeza acaba de regresar, junto a su familia, de realizar el Camino de Santiago, «una experiencia fabulosa y recomendable, y que me ha servido para llenar mi ‘mochila’ de vivencias muy positivas».

«Después de una campaña un tanto extraña, estoy convencida de que con Flavia (Lima) dirigiendo el equipo, con las nuevas incorporaciones y con las que nos mantenemos, volveremos a hacer disfrutar a nuestra afición y ojalá podamos soñar en el transcurso de la temporada con alcanzar grandes éxitos», concluye la jugadora.