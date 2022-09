Azuaga: un pueblo que sostiene a su fútbol

No hay mal que por bien no venga dice uno de los refranes más antiguos que se recuerdan. Lo graba a fuego el Azuaga para sí mismo, sabiendo y experimentando como durante estas últimas semanas es su gente, sus empresas y su pueblo en general los que están sosteniendo y manteniendo viva la llama del fútbol y del CD Azuaga. Con un verano tumultuoso y una deuda que, a grandes rasgos, puede superar los 20.000 euros, el club ha tratado de dar un giro de 180 grados y apretarse los machos para no desaparecer.

Una junta gestora consiguió derrocar al antiguo presidente hace unas semanas y, desde entonces, sólo ha hecho trabajar y trabajar por darle una viabilidad al club. El SOS de ayuda se ha realizado a todos los sectores y de mil formas distintas. La más rápida era la ayuda directa al club, ya sea a través de ingreso bancario o por Bizum. Y, de momento, la respuesta ha sido de más de 1.800 euros de dinero solidario. «La verdad es que la respuesta es increíble por parte de la gente. Quizá, y lo sabemos, no sea una gran cantidad este dinero para un equipo de fútbol, pero haberlo hecho con tanta gente y en tan poco tiempo, es para estar muy orgullosos de nuestra gente», dice Álvaro Prieto, integrante de la actual junta gestora. Varios datos. En apenas 12 días, el Azuaga ha hecho más de 160 socios nuevos que han querido mostrar su apoyo y colaboración al club. Hoy día suma unos 450 abonados y sueña con llegar al medio millar. Otro dato más: a día de hoy, desde el club pueden confirmar que los jugadores y cuerpo técnico podrán cobrar la próxima mensualidad a primeros del mes de octubre. «Con lo que hemos logrado, hay dinero para ello. Y esperemos que podamos seguir en esta línea para ir cumpliendo con todos los pagos lo antes posible». Hay más datos positivos. «Los jugadores y los técnicos ven ahora una directiva de carne y hueso. Por las noches, cuando entrenan, ven que hay gente por allí, que les pueden atender. Eso antes no ocurría habitualmente». Salvación No hay otro objetivo para el Azuaga que salvar el club, independientemente de lo deportivo, aunque son conscientes de que hay un buen equipo también para soñar. «Ahora mismo nuestro reto es darle una estabilidad institucional al Club Deportivo Azuaga. Cuando cerremos la campaña de abonados, daremos 15 días para organizarlo todo y hacer una gran asamblea donde queremos exponer todas las cuentas con detalles. Que toda la gente tenga la información. Todavía van saliendo ronchas de la gestión anterior y hay que afrontarlas», puntualiza Prieto. En lo estrictamente deportivo, el Azuaga ha vivido tiempos mejores, pero desde la junta gestora consideran que hay un buen equipo para seguir dando guerra en la categoría y esperan que, si los jugadores ven a una directiva «dejándose los cuernos fuera, el trabajo dentro del césped será mayor y habrá un plus de esfuerzo en los partidos». De momento, el Azuaga ha iniciado la competición con dos empates ante Llerenense y Plasencia. Especialmente importante el primer punto en el derbi de la Campiña Sur ante uno de los grandes favoritos a llevarse el primer puesto. De lo que más orgulloso se siente también el CD Azuaga es del tejido empresarial. «No os imagináis cómo se han volcado en estos días. Empresas que nunca habían estado aquí, ahora han decidido apoyarnos. Y las que ya estaban han duplicado esfuerzos. Ha sido impresionante». También el Ayuntamiento de Azuaga se ha volcado pagando la inscripción del equipo en Tercera y comprometiéndose a una ayuda extra de cara a 2023. Todavía hay tiempo para ayudar al Azuaga, que informa que los ingresos de dinero se pueden hacer en una fila 0 al número de cuenta: ES54 3001 0052 6652 1000 0745 o a través de Bizum al teléfono: +34 744 46 29 88. Es la fuerza de un pueblo y de una gente, la de Azuaga, que no quiere ver caer a su equipo.