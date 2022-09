El Cáceres desconecta al Eléctrico

Como se preveía, la primera parte del Torneo Internacional Turismo Diputación de Cáceres fue un ejercicio baloncestístico de muy escasa competitividad. El Cáceres Patrimonio venció con la facilidad que auguraban las diferencias abismales de las segundas ligas española y portuguesa a un Eléctrico muy menor (94-41).

El duelo, más ficticio que real, sirvió para hacer probaturas. Aunque siempre parciales, lo que se puede extraer tiene un tinte muy sesgado de lo que puede ser el proyecto 22-23 del club extremeño de la LEB Oro. Las lecturas son difíciles de ser creíbles y nadie puede augurar nada nítido. Y más cuando las referencias son tan engañosas.

Roberto Blanco, técnico verdinegro, no podrá estar del todo contento con la pretemporada, que en su punto álgido se desarrolla con solamente ocho profesionales, una evidente rémora para todo el año de no mediar cuanto antes un fichaje de un interior potente que se adapte rápido. Un jugador clave no está ni firmado.

Tras descartarse al estadounidense Noah Starkey, y con uno de los bases, Pablo Sánchez, lesionado, tampoco el calendario es para emocionar, con los últimos tres partidos (dos ante el Eléctrico y uno ante el Algeciras, de LEB Plata) nada edificantes por ser ante rivales muy inferiores. Poco orientativos, desde luego, para un equipo que, eso sí, mostró por momentos buenas dosis de talento.

23-12 era el parcial del primer cuarto. Nada anormal. El 32-12 a los 12 minutos ya era escandaloso en contra del flojo equipo de la alentejana localidad de Ponte do Sor. En el lucimiento local en ataque participaban todos. Particularmente abusón estaba el expívot del Almansa Kevin Bercy. Estaba también, como uno más, el jugador con más futuro de la cantera local, Juan Santos, del que siguen hablando maravillas por su actitud. Igualmente participaron con éxito Carlos Moñino y un espectacular Douglas Mills, del filial, Torta del Casar.

Al descanso, 42-26 y sin forzar la máquina los verdinegros con el escaso público más o menos satisfecho de lo que estaba viendo en una lucha desigual entre dos equipos desequilibrados en todo.

En el tercer cuarto, festival de triples que disparó el marcador (57-27, min. 23), especialmente con la puntería de Simas Jarumbauskas y Kaspars Vecvagars. Los esfuerzos del ‘eléctrico’ Tedu Silva, jugador más talentoso y de pelea de los lusos, eran en vano. Al final de este cuarto, 69-30. Todo escrito. No había más.

Jugaron Simas Jarumbauskas (15), Kaspars Vecvagars (11), Kevin Bercy (18), Willy Isiani (3), Carlos Toledo (11), Albert Lafuente (14), Dani Rodríguez (3), Juan Santos (5), Julen Olaizola (5), Carlos Moñino (0) y Douglas Mills (9).