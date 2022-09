Primer gol y segundo punto para el Mérida

El Mérida ya sabe lo que es marcar en Primera Federación y, seguramente, con una alegría extra por la parte de la parroquia romana cuando el protagonista de la acción ha sido un futbolista de la casa como Carlos Cinta. Además, el tanto sirvió para rescatar un punto en el tramo final de un choque ante el Unionistas de Salamanca (1-1) en el que Mérida ha mostrado dos caras muy distintas, y algo preocupante en la segunda parte.

El Mérida salió muy bien al partido, presionando arriba, robando en campo contrario y merodeando el área de un Unionistas que se veía desbordado en el arranque. La pena para los locales es que el dominio no conseguía transformarlo en ocasiones y mucho menos en gol.

A los cinco minutos llegaría un centro raso peligroso desde la derecha de Larrubia a pierna cambiada que no consiguió rematar Viñuela. En este buen tramo, la opción más peligrosa llegó con un disparo raso a la cepa del palo izquierdo de Meléndez que salvó Salva de la Cruz mandando a córner.

Mientras tanto, la mala suerte se cebaba con el equipo salmantino, ya que se vio obligado a hacer dos cambios en los primeros 25 minutos. Chapela y Mawi, ambos por lesión. Sus sustitutos fueron Ramón Blázquez y Mario Losada, curiosamente, los protagonistas de la mejoría de su equipo a partir de la media hora de juego, atacando, principalmente, desde la derecha. Desde este costado centraría David Vicente en el 37 para que rematara de cabeza el propio Losada con la fortuna para Javi Montoya de que le fue a las manos.

El tramo final del primer acto fue el más igualado, aunque el Mérida tuvo un disparo peligroso de Pipe desde dentro del área, en el que utilizó la puntera como recurso y a punto estuvo de colarla.

En la reanudación, continuó la mala suerte para el equipo visitante en forma de lesiones, pues Ramón Blázquez, que había salido a los 15 minutos por la lesión de Chapela, se tenía que quedar en el vestuario por problemas musculares, siendo sustituido por Juanpa, quien también fue una gran solución para su equipo, pues fue muy peligroso a la hora de sacar las jugadas a balón parado con la pierna izquierda, y suyo fue el centro medido que remató Beneit poniendo el gol de su equipo.

A pesar del contratiempo charro, salieron mucho mejor al segundo acto y fueron superiores en la mayor parte de éste.

Erán peores los emeritenses, pero tuvieron una gran ocasión a los siete minutos en un contraataque llevado por Meléndez que asistió a Larrubia, pero este en el mano a mano no fue capaz de superar al portero. La respuesta visitante llegaría en el 73. Esta vez, el que se plantó solo fue Losada, pero entre el cuerpeo de Bonaque y el achique de Javi Montoya, el delantero terminó mandando al lateral de la red su uno contra uno. La acción puso el miedo en el respetable que terminó de enmudecerse, excepto en la grada salmantina, seis minutos después cuando Beneit cabeceo el centro de Juanpa en una jugada en la que Mérida estuvo muy desordenado de principio a fin.

A once para el final, tocaba la épica y que el Romano llevara a los suyos en volandas. La reacción del banquillo fue colocar a Nando Copete y a Sandoval a pierna buena para meter centros, y dar entrada a Carlos Cinta en punta junto a Lolo Plá.

El gol del empate de Cinta estuvo precedida por una gran jugada que terminó solventando Salva de la Cruz con una gran intervención ante el remate de Llácer. El despeje acabó en córner y este en un rechace bien gestionado por Artiles, que abrió a la derecha para que Copete controlara y centrara para que el delantero emeritense mostrara su especialidad, entrar con todo al remate.

A falta de cuatro minutos para el 90, y ya con el empate, se podría pensar que los dos equipos daban por bueno el resultado. Sin embargo pudo ganar cualquiera de los dos. Los visitantes en el 89 mandaron un balón al palo en un cabezazo de Losada, mientras que Lolo Plá, tres minutos después, también de cabeza, estuvo muy cerca de dejar los tres puntos en casa.

Juanma Barrero: «Carlos Cinta nos va a dar mucho»





El entrenador del Mérida, Juanma Barrero explicaba al final del partido que «hemos entrado muy bien, los primeros 30 minutos hemos dominado. Después se ha equilibrado, porque bajamos el ritmo». La circunstancia es que los cambios obligados del Unionistas «les han ordenado más que desordenarles». Muy distinto se mostraba analizando el duelo tras el paso por los vestuarios, pues reconocía que «la segunda parte ha sido un desplome, no llegábamos a nada, creo que ha sido cuestión de distancias. Tenemos mucho ímpetu, pero si no estamos ordenados, nos dominan. No me ha gustado la segunda parte», se sinceraba. Explicaba que «hemos podido perder y ganar. Tenemos que estar muy ordenados, el año pasado nos valían los partidos de ida y vuelta, este año hay que estar ordenados».

De Carlos Cinta, protagonista del gol, explicaba que «me alegro mucho, esta semana lo ha pasado mal porque ha perdido a su abuelo. Carlos cada vez que sale aporta, y estoy seguro que nos va a dar muchas alegrías», concluyendo que «han marcado los dos que han ido con todo al remate».

Por su parte, el técnico del Unionistas, Raúl Casañ, indicaba que «ha sido un partido muy disputado, con ocasiones alternas. Hemos hecho lo más difícil, adelantarnos, pero un desajuste, como la semana pasada, nos ha costado el gol». Reconoce que «me sabe a poco, porque teniendo el partido a favor, solo era defender, lo teníamos tan cerca que al final es normal que esté jodido». Defendía también que «no tenemos ansiedad porque los chicos están trabajando muy bien, aunque de cara al gol nos está faltando la finalización, pero a nivel de juego y sensaciones estamos bien, tenemos claro a lo que jugamos». Las lesiones, apuntaba por último, «nos han quedado sin margen de cambios».