Dominio total de Paula Josemaría y Ari Sánchez

Paula Josemaría y Ariana Sánchez son la pareja del momento. Al menos cuando se habla de pádel femenino. La extremeña y la catalana atraviesan su mejor momento de forma y su dominio es total. Este domingo ganaron su cuarto torneo de forma consecutiva, el Estrella Damm Comunidad de Madrid Master 2022, para sumar siete entorchados en total en esta temporada. Y esta semana, cuando las clasificaciones se actualicen, ascenderán hasta lo más alto del ranking mundial y de la Race 2022 (la clasificación del año de competición), desbancando en ambos casos a Gemma Triay y Alejandra Salazar.

Diecisiete victorias seguidas acumulan Paula y Ari. Muchas de ellas con una superioridad insultante. Pero no ha sido ese el caso de la final de Madrid, donde Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias se lo han puesto muy difícil a las nuevas número uno. Hicieron falta tres set y dos horas de partido para conocer a las campeonas del tercer master de la temporada (4-6, 6-2 y 6-1).

«¿Techo? No sé dónde está el techo de esta pareja, esperemos que no llegue nunca», decía una emocionada Josemaría en las declaraciones postpartido, en las que daba las gracias a la grada por el apoyo y también a Extremadura. «Hay que disfrutar del momento, seguro que los habrá peores», añadió la moralejana, que felicitó a las rivales y también a su compañera «porque sostuvo el partido cuando yo no estaba bien». La de Reus fue MVP de la final.

Ante 8.000 personas en la Caja Mágica de Madrid, Iglesias y Osoro plantearon un partido sin complejos. Era su primera final juntas y el ranking y los precedentes decían que las favoritas eran Paula y Ari. Así, que no tenían nada que perder y sí mucho que ganar.

La final

Así, en el quinto juego del primer set quebraron el saque de Josemaría y Sánchez, timoratas, inseguras, con demasiados fallos. Fue suficiente para apuntarse la primera manga y poner patas arriba la final (4-6). Tocaron a rebato Paula y Ari. No podían permitirse más concesiones, aunque lo hicieron, pues el segundo set comenzó con un break a favor de Aranza y Victoria.

Fue el punto de inflexión donde todo empezó a cambiar. Osoro e Iglesias ya no volvieron a ganar su servicio hasta el final del tercer set, ya con todo decidido. Sí quebraron en una ocasión el de sus rivales. Cuatro roturas seguidas, tres de ellas con punto de oro, y empate en la final (6-2).

La maquinaria de Paula Josemaría y Ariana Sánchez ya funcionaba al cien por cien. Eso, unidos a algunos problemas físicos de Victoria Iglesias, fueron que el tercer set fuera un paseo triunfal de las campeonas (6-1), reinas de todo en el pádel femenino. Además de este Madrid Máster también han ganado en Suecia, Cascais, Málaga, Viena, Marbella y Vigo.

El título masculino fue para Fernando Bela y Arturo Coello, el segundo para ellos (6-4 y 6-2 ante Momo González y Alejandro Ruiz).

No hay tiempo para celebraciones. El Ámsterdam Open 2022 ya están en marcha y ahí Josemaría y Sánchez se estrenarán en la ronda de octavos de final el jueves, ya como números uno de todo.