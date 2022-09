El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP22), vencedor del Gran Premio de Japón, ha afirmado tras bajar del podio que había salido todo "mejor que lo planificado".

"Me he sentido fuerte todo el fin de semana, incluso ayer, por eso me sentí decepcionado con el séptimo de la clasificación", admitió

"Sabía que tenía buen ritmo por la sesión del viernes, e incluso esta mañana también lo he tenido con el neumático duro y pude remontar muy rápido, cuando me puse en cabeza, sabía dónde tenía que apretar y he podido imprimir un ritmo muy fuerte", explicó Miller.

De los neumáticos, como todos los pilotos, dijo que "era difícil la elección porque todos optaban por el intermedio, pero utilicé el duro en el 'wam up' y me sentí bien de inmediato, pero a diez vueltas del final tuve que gestionar bien la recta, porque el neumático tenía mucha caída, si bien pienso que lo hice bien de principio a fin".

"Ha sido muy emotiva esta victoria y estaba llorando como un bebé en la vuelta de celebración, no sabía que tenía eso dentro de mí, pero como estaba rodando solo al final, el único hombre a batir era el que tienes en la mente y hay que tratar de no escucharle mucho y no cometer errores", aseguró Jack Miller.