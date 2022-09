«Aunque no tenga una gran experiencia por la edad, aquí llevo ya bastante y puedo aportar esa veteranía, aunque no sea de años, sino de estar aquí y conocer el club. En pista aporto dirección». La base Sira Hisado cumplirá su segunda temporada integrada con ficha del primer equipo del Alter-Enersun Al-Qázeres. La pasada campaña, compaginándolo con el de Primera Nacioinal, fue clave en el título de campeonas del grupo de Castilla-La Mancha-Extremadura. A su lado, la exterior gallega Lucía Fontela, que llega en su primer año para jugar en el equipo de Liga Femenina Challenge y continuar con sus estudios de Ciencias del Deporte en la Universidad de Extremadura.

"Con la baja de Laura (Chahrour), puedo tener un poco más de protagonismo", dice Hisado cuestionada por su papel ras la lesión de la base levantina, que llegaba como una de las referencias y que está fuera de combate tras romperse el ligamento cruzado en la primera semana de entrenamientos. “El año pasado fue bueno, porque Jesús (Sánchez, el entrenador) me dio confianza y esperemos que aproveche este año también”. Sira Hisado Santos (Malpartida de Plasencia, 3 de diciembre de 2003, 1,60), tiene el reto de consolidarse y lo hace convencida de que peleará por más minutos para contribuir al objetivo de jugar 'playoff' de ascenso a la máxima categoría.

“Inicialmente, me interesé por el tema de la universidad, que Cáceres me apareció como uno de los destinos. El Al-Qázeres me transmitió muchísima confianza y desde un primer momento lo sentí como mi casa». De la escolta-alero Lucía Fontela Cabaleiro (Vigo, 8 de marzo de 2002, 1,77 metros) afirman en su nuevo club que tiene “gran capacidad defensiva y despliegue físico en ambos lados de la pista". “Puedo aportar mucha energía y actividad. La defensa es mi punto fuerte”, juzga por su parte la jugadora gallega, que dice que ha sido casualidad que coincida en Cáceres con su compañera en el Celta Celia García, algo que le ha satisfecho especialmente. Precisamente el sábado será el primer partido liguero (18.00 horas, pabellón Multiusos)... y ante el Celta.

Formada en el Bosco, en la cantera del Celta, en el que comenzó a jugar en el equipo senior en Liga Femenina 2 con 16 años en 2018, en un partido ante el Arxil de Pontevedra. Al acabar su etapa junior y ya con presencia en LF2, en la campaña 20/21, el Celta ascendió a LF Challenge y renovó por una temporada. Ahora el desafío de Sira y Lucía es Al-Qázeres, donde ambas apuestan por alcanzar al menos la primera ronda del 'playoff' de ascenso desde la ambición que confiere la juventud.