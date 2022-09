¿Por qué el voleibol? ¿Desde cuándo empieza tu unión con el Arroyo Extremadura?

Todo empieza en la escuela, cuando José Fragoso, impulsor del voleibol en nuestro pueblo nos anima a que practiquemos este deporte y, de igual modo, me fijaba en mi hermana que también lo jugaba y de ahí que quisiera seguir sus pasos.

Echando la vista hacia atrás, ¿Cuáles serían los recuerdos con los que te quedarías tras haber practicado este deporte?

Han sido muchas horas las que hemos pasado en la cancha y también fuera de ella. Por poner un ejemplo, en ocasiones, entre viaje y partido, podíamos estar 24 horas juntas, con lo que significaba establecer una gran conexión de equipo que indudablemente nos ha ayudado a lograr un buen rendimiento a nivel deportivo y del mismo modo una infinidad de anécdotas y recuerdos. Hemos sido una gran familia.

¿Qué valoración harías de tu carrera deportiva, tanto a nivel individual como colectiva?

En primer lugar, debo de mencionar que estoy muy contenta de haber elegido este deporte, el cual admito que me ha dado mucho más de lo que me ha podido quitar. El voleibol ha marcado mi vida desde los ocho años y a nivel personal creo que como capitana del Voleibol Arroyo he intentado siempre ejercer buen ambiente entre mis compañeras, tanto dentro como fuera del terreno deportivo, algo que siempre ha estado presente y que es fundamental. A nivel deportivo siempre te quedas con que podrías haber dado más, pero, sinceramente pienso que han sido muchos los objetivos que hemos cumplido a nivel individual como con el equipo.

Centrándonos en esas cuatro temporadas en las que lograsteis llegar a la máxima categoría nacional del Voleibol Femenino ¿qué supuso para ti ese hito deportivo y también para la localidad de Arroyo de la Luz?

Cuando comienzas a jugar a voleibol ese objetivo de disputar la máxima competición lo ves muy lejos y no te llegas a plantear que un día lo vas a lograr. Conseguirlo fue una satisfacción, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, ya que supuso poner la guinda a mucho trabajo y esfuerzo de diferentes generaciones, y además llevando el nombre de Arroyo de Luz por todos los rincones del país y con el deporte femenino como bandera.

Compaginar el deporte con tus estudios y tu trabajo como enfermera, ha supuesto todo un reto a nivel personal, pero a la vez un sacrificio. ¿Ha merecido la pena?

Sin dudarlo sí que ha merecido la pena. Al igual que otros deportes, se trata de mucha implicación y sacrificio y en ocasiones te pierdes el poder estar mas tiempo con tu familia, tus amigos, dejas de disfrutar de ciertos eventos, pero, siempre me quedaré con lo mucho que me ha dado el voleibol.

Prueba de tu carrera deportiva, podemos decir que el Voleibol Arroyo siempre ha sido un referente a nivel regional y nacional en trabajo de cantera, ¿Cuál es el secreto?

Nuestro club siempre ha tenido esa filosofía y desde sus inicios el trabajo de cantera ha sido esencial para después tener éxito en niveles superiores. Desde edades tempranas se van fomentando esos valores que rigen en nuestra entidad, destacando por encima de todo el trabajo en equipo.

¿Qué consejos le darías a las nuevas generaciones?

Que realicen deporte, no solo te hace sentir bien físicamente, sino que te da unos valores de compromiso, compañerismo, respeto y saber estar y qué es perfectamente compatible con los estudios. Les animo a que lo hagan, disfruten y compartan. Este placer no te lo da otra cosa

¿Cuál es el diagnóstico que hace sobre el voleibol extremeño? ¿cree que está en buen momento?

Pienso que a nivel de cantera el voleibol en Extremadura goza de muy buena salud y ello ayudará a que en próximos años podamos seguir disfrutando de este deporte a máximo nivel. Como ya he comentado, resulta difícil compaginar tus estudios y trabajo con categorías profesionales, aun así, creo que tanto nosotras como otros clubes de la región hemos logrado siempre estar presente en esas categorías.

Ahora con este Premio Extremadura del Deporte se te reconoce toda una trayectoria en la que has sido referente de una generación de voleibolistas de Extremadura, ¿Qué significa para ti?

Se trata de un gran orgullo que se me reconozca con este reconocimiento y, aunque recae en mi persona, el Premio Extremadura del Deporte es el gran esfuerzo y trabajo realizado por mi club y por muchas personas que han estado a mi lado.

Cumplidos muchos sueños ligados al Voleibol Arroyo, a partir de ahora, ¿cuáles son los próximos objetivos de Yohana?, ¿Te veremos ligada al club arroyano?

Con el nacimiento de mi hijo recientemente, ahora el tiempo está más que nunca ligado hacia el, pero, aunque todo es una incertidumbre, si que me gustaría seguir entrenando y poder ayudar al equipo en lo que me necesiten. Lo que si tengo claro es que de momento descarto el papel de entrenadora ya que no entra en mis planes.