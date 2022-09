Está siendo un inicio de temporada complicado para el Montijo. No sólo porque su fútbol no termina de carburar sobre el césped, sino porque una de sus mejores armas, ser robustos en defensa, ha dejado de tener eficacia justo al comenzar la temporada. Con ocho goles encajados, el Montijo es el equipo que más goles encaja del grupo V junto al Don Benito, que es colista. El problema no está tanto en casa como fuera, donde le han metido siete goles en los últimos dos partidos.

Desde el vestuario están dispuestos a hacer autocrítica y resetear tras el mal inicio de liga. Los jugadores saben que no les favorece ir de favoritos al playoff y los resultados, de momento, así lo atestiguan. El domingo vuelve a jugar en casa (12.00 horas) ante su público. Para ese partido, Marrero seguirá teniendo la baja de su portero titular, Sergio Tienza, por lo que Izan volverá a ser de la partida. El portero se está defendiendo bien y poco ha tenido que ver en la sangría de goles. La mejoría tiene que llegar desde atrás, mirando primero la portería propia.