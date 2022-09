Más emoción que esperanzas para el Cáceres

Tuvo mucho más chicha de lo que parecía en principio el Torneo Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Ganó el anfitrión al improvisado visitante, un Talavera que sustituyó a última hora al Algeciras. La diferencia de categoría --unos en LEB Oro y otros un peldaño más abajo-- no terminó de expresarse rotundamente, quizás porque a este Cáceres le faltaron dos jugadores y luego tuvo las bajas sobrevenidas de Kaspars Vecvagars y Carlos Toledo. Al pívot Markus Kennedy se le espera mientras que Pablo Sánchez sigue con sus preocupantes problemas físicos. 101-82 tras prórroga fue el engañosísimo resultado final de un choque que desde luego no fue un simulacro como el de hace una semana ante el Eléctrico luso. Los locales lo tuvieron prácticamente perdido no una, sino dos veces. Hubiese estado feo de cara al estreno liguero ante el Almansa de dentro de una semana.

El partido vivió una inesperada dicotomía: ¿era mejor que el Talavera ofreciese enorme resistencia, como así fue, o que el Cáceres expresase su teórica superioridad rápido y nos quedásemos pronto sin emoción? La cuestión es que las sensaciones de los locales durante los diez primeros minutos fueron especialmente malas, sobre todo en defensa, donde no consiguieron contener a David Doblas. Es este un pívot nacional de larguísima y lujosa trayectoria que no se sabe muy bien qué hace en un equipo de LEB Plata, porque desde luego para ayudar, y mucho, en Oro, está de sobra. Y quizás más arriba. Seguro que le ha convencido el exverdinegro Ricardo Úriz, compañero suyo en el Gipuzkoa Basket y que ahora ocupa el banquillo talaverano.

El 18-27 de ese primer cuarto era incómodo, y la reacción lógica fue bajar el culo en defensa y enganchar un parcial de 11-0 que reestableció la igualada. Sin embargo, el Cáceres no logró irse por delante al descanso, dejándolo todo para la segunda mitad (35-35). A sus fieles les había regalado intriga, pero también desasosiego. A ello había que añadir la lesión de Toledo, que aparentemente no revestía gravedad, Volvería a salir brevemente, no como Vecvagars, con un corte en la cara.

Segunda parte y prórroga

Todo pareció volver a su cauce en el tercer cuarto, cuando el Cáceres hizo un amago de escaparse (61-52, min. 30) encadenando al fin una racha de buen juego pese a su escueta rotación. El Talavera no se mostró dispuesto a rendirse: con un terrible Doblas y acertadísimo en el triple, tomó una ventaja casi definitiva (73-79 y posesión a falta de poco más de un minuto). En ese momento, una falta antideportiva, la descalificación de Doblas y el heroísmo de Dani Rodríguez volvieron a equilibrar, aunque los visitantes dispondrían de dos tiros libres para evitar la prórroga con el reloj casi a cero. Los fallaron y en el tiempo añadido ya no hubo historia, con Kevin Bercy especialmente desatado. No, no es este el mejor modo de afrontar la semana en la que empieza la temporada.