El Al-Qázeres estrena el curso con humildad frente al Celta

Empieza la temporada oficial para el Alter Enersun Al-Qázeres ante el Zorca Celta Recalvi, este sábado a las 18.00 horas en el pabellón Multiusos. Es el segundo año en la Liga Femenina Challenge, el segundo peldaño del basket de mujeres a nivel nacional, y la expectativa del equipo extremeño, que hace apenas dos años estaba en la máxima categoría, no pasa de asegurar lo antes posible la permanencia y, si puede ser, meterse en los ‘playoffs’.

Sin embargo, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, relativizó la importancia de los resultados en un acto público organizado en el Foro de los Balbos para renovar la fe del patrocinador, Alter Enersun, en el proyecto. Raúl García, el director de la empresa de energía renovable, anunció que el acuerdo se mantendría como mínimo esta temporada y la que viene, pasase lo que pasase.

Salaya dijo ser «políticamente incorrecto» porque «los resultados nos alegra, pero para nosotros lo importante es que vosotras --las jugadoras, a las que tenía enfrente-- seáis referente para el mayor número de chicas posible y que sigáis transmitiendo valores tan positivos como hasta ahora». También elogió al patrocinador: «pocas veces se encuentra uno a uno que case tan bien con un proyecto deportivo».

Por su parte, la nueva presidenta de la entidad, Ana Álvarez, agradeció el apoyo de Alter Enersun y del propio ayuntamiento y renovó el «compromiso firme» del Al-Qázeres en un proyecto «sólido y estable». No le faltó el recuerdo a Laura Chahrour, recién operada tras su grave lesión.

El partido

El arranque se prevé muy exigente. El Celta ya no es ese equipo que llegó a ganar nada menos que cuatro títulos ligueros, pero sí está considerado uno de los favoritos para subir, un privilegio del que ya no disfruta el Al-Qázeres. Según su entrenador, Jesús Sánchez, «nuestro objetivo por presupuesto y plantilla es la permanencia, pero queremos estar más arriba». Opinó que «el año pasado no se valoró que casi lográsemos con ‘playoff’ cuando acabamos cinco jugadoras profesionales. En este, si hacemos las cosas bien, nos salvaremos pronto. Luego si tenemos suerte con las lesiones y demás miraremos más arriba. Los años de Liga Femenina fueron fantásticos, pero por medio hubo una pandemia y un desgaste, un problema económico en los últimos años. Mejor que esto tenga un recorrido que quemar unas naves que no tenemos. El club es serio en lo que da. Ojalá que a medio plazo, poco a poco podamos volver a estar entre los favoritos».

Sánchez reconoce que ha sido «una pretemporada a trompicones, con las jugadoras llegando poco a poco» y «con la desgracia y la pena de la lesión de Laura, que venía con tanta ilusión, pero ya lo hemos asumido y hemos pasado el primer duelo. Estas dos semanas hemos trabajado muy bien».

En la misma línea que patrocinador, directiva y políticos, deseó que «a la gente que venga le guste el equipo y nos anime». Destacó la versatilidad con la que cuenta la plantilla y el hecho de que Laura Fontela y Kate Andersen estén echando una mano a Sira Hisado, que ha quedado como única base de la plantilla. La opción de fichar está sobre la mesa, pero la prudencia del club a nivel presupuestario se une al hecho de que no es un momento idóneo a nivel de mercado.

«El Celta está llamado a estar arriba. Es muy buen equipo, aunque su pretemporada también ha sido complicada por las incorporaciones de sus jugadoras y también han perdido a Laura Prat por una lesión fea», concluyó Sánchez sobre el primer rival de los 15 que esperan en la temporada.