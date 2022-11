El Don Benito recibe al Paso en su huida hacia adelante

Al Deportivo Don Benito, visto lo visto, no le queda otra que huir hacia adelante. Tras la disputa de las primeras 11 jornadas de liga, los rojiblancos son últimos con apenas seis puntos (de 33 posibles) y se encuentran a siete puntos de la salvación. A priori, la situación no es precisamente idílica, máxime cuando los dombenitenses tan solo han sumado un triunfo en lo que va de liga y este fin de semana (domingo, 12.00 horas) reciben en casa al conjunto canario del Atlético Paso, un rival cuanto menos duro de roer.

¿Qué puede ir peor? Se preguntan en Don Benito en relación a la marcha de su equipo en liga. Quizás por eso el Dépor está empeñado en que si consigue ganar este domingo al Atlético Paso podría meterse de nuevo en la pelea por la salvación, aunque parece que al cuadro calabazón no paran de crecerle los enanos, sobre todo tras las dos últimas derrotas consecutivas ante Navalcarnero y Melilla.

Pero si hay alguien en Don Benito que mantiene la positividad a pesar de la situación ese es el técnico Manolo Martínez. El preparador rojiblanco resaltó en la previa que el partido ante el Atlético Paso ha de ser afrontado como si fuera de playoff de ascenso. «Tenemos que huir de los pensamientos negativos y enfocarnos en lo positivo. Ahora estamos en una mala situación, pero si lo pensamos fríamente es casi más difícil ascender en un playoff que salir de la situación en la que estamos», dijo.

Martínez destacó que la semana ha discurrido bien a pesar de la derrota en Melilla por 3-0, un choque en el que el técnico dice que vio bien a su equipo hasta que encajaron el segundo tanto al comienzo de la segunda mitad. Aún así, cree que los suyos ya merecen una primera victoria en el Vicente Sanz ante un afición que en casa solo ha visto derrotas este año.

En cuanto a las bajas, el técnico del conjunto dombenitense dijo que Lolo Pavón ya ha entrenado con normalidad esta semana, por lo que su presencia en el once titular no está descartada. Más difícil lo tiene Trinidad, que continúa con sus problemas físicos, aunque avanza de manera adecuada en su recuperación. Quien no estará será Manu Molina. Club y jugador han llegado a un acuerdo esta semana para la rescisión del contrato que unía a ambas partes y de esta forma el Don Benito libera una ficha para reforzar la plantilla. Al respecto, Manolo Martínez expresó que tenían un exceso de jugadores de banda.