Alberto Gallego: «Amo el ciclismo y lo voy a seguir practicando de una forma u otra»

Cuando se habla de deporte en Don Benito uno de los que antes aparece en el imaginario colectivo es el ciclismo. El Circuito Guadiana, la acogida de La Vuelta en 2020 o el paso por la localidad de prolíficos ciclistas hacen de la ciudad una de las paradas obligatorias para los amantes del ciclismo. Pero Don Benito es también cantera de muy buenos ciclistas como Alberto Gallego. El dombenitense, a sus 32 años, ha decidido dejar el profesionalismo (hasta este año corría en el equipo luso Radio Popular-Boavista) y lo hace con las ideas claras: prefiere dar un paso al lado y afrontar nuevos retos.

Lo anunció de manera sorpresiva la pasada semana a través de sus redes sociales, que muy pronto se llenaron de mensajes de felicitaciones por su carrera y por su innegable entrega, sacrificio y esfuerzo a lo largo de las más de dos décadas que lleva subido encima de una bici desde que con 11 años viera en el ciclismo su gran pasión y motivación. Quién le iba a decir a ese niño que un día sería profesional de ese deporte que tanto le apasionaba y que tantos buenos momentos le ha dado. Ahora, cuando ha decidido emprender un nuevo camino, hace balance de todo lo conseguido a lo largo de su carrera profesional como ciclista. Justo cuando acaba de llegar de uno de sus entrenamientos, ahora con el único objetivo de disfrutar, atiende a este diario.

¿Cómo están siendo sus primeros días tras anunciar su retirada del ciclismo profesional?

Estoy bien, sigo entrenando. Al final este deporte es mi día a día y es mi modo de vida. Es un deporte que amo y lo voy a seguir practicando siempre de una manera o de otra.

Su decisión de dejarlo, ¿ha sido meditada o ha venido precipitada por otras circunstancias?

Quería alargar un poco más mi carrera, pero me lo empecé a plantear hace más o menos un año. Sabía que tarde o temprano este momento tenía que llegar. He competido en categoría profesional, lo que me ha permitido vivir bien, pero en lo económico no me permite plantear y enfocar mi vida en un futuro. Tengo 32 años y las cosas me van bien, pero es verdad que en el último año tuve más problemas para renovar con el equipo en el que estaba y se complicó muy al final de temporada. A la hora de buscar otras opciones lo iba a tener más difícil, aunque me surgió una opción para bicicleta de montaña. Lo pensé, pero barajando todo creo que dejarlo es lo mejor. Ahora prefiero disfrutar de otros aspectos de la vida y desarrollarme en otras facetas, aunque tengo claro que no voy a desvincularme del ciclismo totalmente.

Ha recibido un gran número de muestras de cariño, ¿se las esperaba?

La verdad que no, pero a lo largo de los años vas conociendo a mucha gente y dejas rastro. Todo ha venido muy de golpe y han sido varios meses muy intensos, pero es cierto que esperaba seguir un año o dos más. El cariño recibido me dice que al final las cosas no las he hecho mal.

¿La sanción de casi cuatro años por un presunto dopaje le marcó su carrera?

Soy consciente de esa mancha, pero lo asumí en su momento. Fue una injusticia muy grande, pero tuve las ideas muy claras desde el principio. Seguí entrenando hasta el último día porque era mi modo de vida y amaba este deporte. Si realmente hubiera hecho algo me hubiera apartado y punto. Cuando se tiene claro lo que se ha hecho y lo que no, sobra decir nada más.

El regreso tampoco fue sencillo con una pandemia de por medio

Eso es, después de mi reaparición vino la pandemia y el año siguiente no fue mi mejor año. En cambio, este último año se me ha dado mejor, al final esto es deporte y no queda otra que trabajar y trabajar. En los últimos años he hecho una buena labor de equipo que me ha llenado mucho y de la que me siento satisfecho.