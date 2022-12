El Cacereño espera el ok a un aforo de al menos 20.000 espectadores ante el Madrid

El Cacereño quiere intentar que el Príncipe Felipe albergue al menos 20.000 personas en el partido copero ante el Real Madrid del próximo 3 de enero a las 21.00 horas. Y lo más importante: habrá proridad para el actual socio y la opción de que los que se puedan hacer abonados de la segunda vuelta tengan esa prioridad para comprar entradas. Se está ultimando este detalle, que se explicará en profundidad cuando la noticia sea oficial.

Así lo ha confirmado este domingo el presidente, Carlos Ordóñez, a este diario. Mientras, Juan Miguel Olmeda, vicepresidente y consejero del club extremeño, dice que “aún no podemos dar nada oficial, ya que estamos pendientes de que nos confirmen el aforo”, ha dicho. Sí lanza un mensaje diáfano: “Los socios y los patrocinadores van a ser la prioridad y se verán beneficiados” con un número de entradas disponibles, cuya cifra aún no puede fijarse. “Aquí va a pagar todo el mundo, que quede claro. También mi padre, mi madre y mi hermano, por ejemplo”. No habrá tráfico de influencias de ningún tipo, enfatiza Olmeda, que será quien comande el club esta semana en este tema en concreto. Finalmente, quien es la mano derecha de Carlos Ordóñez, no viajará a Nepal (el equipo vuela a las ocho de la mañana de este lunes) para ocuparse directamente de todo en una semana que se prevé intensísima. “Carlos tiene mucha confianza en mí porque sabe que tengo experiencia. Yo estoy muy tranquilo”, abunda Olmeda, hombre de negocios, especialmente en el sector de la hostelería.

Aún no hay precios por la dependencia última de lo que se decida sobre la capacidad del estadio. El plan de contingencia del Príncipe Felipe está realizado y en el CPC piensan que van a poder cumplirse las expectativas e incluso que puedan reunirse en el recinto “22.000 o 23.000 personas”. Todo está pendiente de que se conozca ese dato del tope para la instalación de las gradas supletorias. Lo peor es la premura del tiempo.

La idea es que martes y miércoles puedan retirar las entradas los abonados (también los nuevos) y los patrocinadores.El jueves la venta de entradas será en el estadio Príncipe Felipe para todo el público "para que la gente de Cáceres y Extremadura lo tenga más fácil que el resto", dice Ordóñez, y otros sitios que podemos habilitar. Estamos preparados para ello”. No habrá venta on line hasta las 0.00 horas del viernes para así facilitar ello

Las previsiones son las mejores. “Podríamos llenar el estadio con 40.000 o 50.000 espectadores. Esto está siendo increíble”, dice “muy ilusionado” el consejero verde. Las reuniones con la empresa de las gradas supletorias (se han visto varias opciones) están siendo especialmente productivas para que todo se desarrolle de la mejor manera.

En el Cacereño sostienen que el estadio Príncipe Felipe está muy bien acondicionado con las 10 puertas de entrada y salida y que, pese a sus limitaciones, no habrá problemas añadidos para que "muchos extremeños" puedan llevar a cabo su sueño.