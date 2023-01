El Pabellón Multiusos de Cáceres ha sido escenario de la decimoséptima edición del Torneo Cayetano Martínez Congregado de Tiro con Arco, organizado por el Club de Arqueros San Jorge en recuerdo al propulsor de este deporte en la región. Este reconocido torneo cumple las más altas exigencias que se requieren en cuanto a la organización de campeonatos, al estar homologado por la organización mundial, la World Archery.

Ese hecho atrajo a los mejores especialistas región a modo de preparación para el próximo Campeonato de España de Sala, que se celebrará en Valladolid el 11 y 12 de febrero. El cumplimiento de tan alto estándar de calidad en la organización exige un gran esfuerzo del Club de Arqueros San Jorge, que contando sólo y exclusivamente con medios propios, el esfuerzo de la directiva y de sus socios, es capaz cada año de poner a Cáceres en el mapa del deporte nacional e internacional, sin ningún tipo de complejo y con unos recursos muy inferiores a los de otros clubs.

A esta edición acudieron más de 50 deportistas, de todas las edades y disciplinas, desde los más pequeños de poco más de 10 años a los más mayores que superan los 65 años de edad, que competían en disciplinas tan dispares como la de ‘tradicional’ o ‘longbow’, en las que se lanza con arcos sin ningún tipo de ayuda o visor para apuntar, respecto a la de ‘arco compuesto o de poleas’, en la que se permite incluso el uso de lentes de aumento para poder apuntar con una precisión absoluta.

También está la vocación de promoción de nuevos deportistas, ya que incluye la categoría novel, para arqueros y arqueras con licencias de menos de dos años de antigüedad, lo que ofrece un marco ideal de convivencia entre los mejores deportistas de nuestra región con las nuevas incorporaciones, que ven en primera persona lo que se puede llegar a hacer con un arco en la mano.

Otro dato no menos interesante, que demuestra las amplias posibilidades en materia de igualdad que ofrece este deporte, y de las que el Club de Arqueros San Jorge siempre ha sido un fiel reflejo, es el hecho de que todas las categorías han sido mixtas, compitiendo en total igualdad de condiciones hombres contra mujeres. El resultado final no puede ser más revelador, ya que de las cuatro principales modalidades, dos (novel y arco compuesto) han sigo ganadas por mujeres y otras tantas (recurvo e instintivo) por hombres, dándose incluso la circunstancia de que la final de arco compuesto o de poleas fue totalmente femenina, entre Fátima Agudo y Emi Ortiz.

Además, sólo por este año, esta edición ha servido como práctica de lujo para las participantes del primer Curso de Juezas de nivel 1 de este deporte, promovido por la Federación Extremeña de Tiro con Arco, incluido en el programa Deporte y Mujer que ha sido un completo éxito. Esta iniciativa coloca a la Federación Extremeña como pionera en este tipo de actividades, “algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, todas y todos los integrantes de la misma”, dicen desde la propia territorial.