Fernando Pino, ingeniero de fútbol y goles

Fernando Pino hará el próximo verano 35 años. Es uno de esos futbolistas que han tenido que compaginar habitualmente un trabajo y los entrenamientos para dedicarse de forma semi profesional a lo que más le gusta. Hace dos años, el ascenso del Coria le cambio el rumbo. Subir a Segunda B (ahora Segunda Federación) exigía más dedicación. Y la entrada le llegaba en el epílogo de su carrera. No defraudó el primer año y mantuvo un gran rendimiento con seis goles. Marrero le convenció de que probará una experiencia en Montijo. «Y la cosa, la verdad, me está gustando. Me está dando confianza en el campo y, fuera del verde, es una experiencia para mí y mi pareja vivir fuera de casa, aunque sea en la provincia de al lado», dice el brocense.

Pino es de esos jugadores que lleva tatuado el compromiso en sus botas. Está en racha y ha marcado gol en los últimos tres partidos de liga. Lleva cinco y está a uno de igualar la marca del pasado año en Coria. «La verdad es que cuando marcas, suenas más, pero la realidad es que me está saliendo un buen año a nivel personal. Lástima que se nos hayan escapado algunas remontadas que nos hubieran hecho estar más arriba». Decidió vivir en Talavera al tener allí familiares y conocidos. Ahora se dedica plenamente al fútbol, pero cuenta con sus estudios de Ingeniería Civil a los que quiere dar cancha cuando la carrera pase. «Realmente, este año barajé dejarlo porque me había salido algún trabajo interesante y mi sector es de meterse en el mundo. Pero me gusta demasiado el fútbol y estaba en mi momento de aprovecharlo, aunque sepa que sean los últimos años». Pino ha jugado 15 partidos de titular de los 18 disputados. Marrero le conoce de su antigua etapa en el Arroyo. «Me conocía y nos habíamos enfrentado muchas veces. Fue una apuesta que yo viniera». Está encantado en Montijo y admira a compañeros como Cristo. Entre los dos llevan 13 de los 22 goles que lleva el equipo. «Cristo es un fenómeno. Lo conocía de haberme enfrentado mucho a él, pero dentro del vestuario es una barbaridad, de jugador y, sobre todo, como persona. Si tu necesitas cinco ocasiones para marcar gol, Cristo sólo necesita una». Ahora, con la baja del Ratón de Pueblonuevo, a Fernando Pino le toca tomar los galones del gol en la delantera. Considera clave enganchar una racha de victorias. «Nos ha faltado en la primera vuelta algo de regularidad y confianza, pero el equipo se encuentra muy bien físicamente. Si ganamos el domingo al Guadalajara, ya habremos sumado más puntos en la segunda vuelta que en la primera. Y si enganchamos confianza, este equipo es imparable». Palabra de Fernando Pino. El de Brozas.