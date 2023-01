Rubén Sanchidrián (Vélez-Málaga, 17 de septiembre de 1999) sonrió cuando le dijeron que se parece a Camilo, un cantante colombiano ‘de los de ahora’ caracterizado por su bigote en punta. Quizás no sean tan iguales y al fin y al cabo a lo que acudió al estadio Príncipe Felipe no fue dar un concierto, sino a que le preguntasen por su reciente fichaje por el Cacereño.

«Mis primeros días aquí han sido muy gratos. El equipo me ha recibido con los brazos abiertos y en los entrenamientos me he sentido bastante cómodo», cuenta. Su llegada a Cáceres procedente de un Antequera en el que apenas ha jugado se ha debido, explicó, en su ilusión por jugar en Extremadura. «Tengo familia aquí y siempre he querido venir. He tenido esta oportunidad y la he aprovechado», sostuvo. Explica su falta de minutos esta temporada en que «cuando llegué el equipo ya estaba hecho y en muy buena dinámica».

Como mínimo, llega con confianza. «Sé las cualidades que tengo y lo que puedo dar. Voy a dar un gran paso para hacer que el Cacereño siga creciendo», explicó. ¿Y qué puede dar? «Soy un jugador de ataque, con desborde y gran profundidad. Trabajo mucho y de cara a puerta suelo marcar bastantes goles para ser un jugador de banda», respondió.

Se le notó que está ansioso por pisar el césped en partido oficial. «Estoy listo. Será el entrenador el que decida si debuto el domingo ante el Navalcarnero. Estoy con la mayor ilusión para dar todo lo que tengo», dice.

A su lado le observó Francis Bordallo, el director deportivo del club, que habló sus cualidades («dándole confianza creemos que podemos recuperarle»), pero también de más cuestiones de actualidad alrededor del CPC.

Carmelo Merenciano

Lo más interesante fue seguramente cuando soltó que otro extremo Carmelo Merenciano tiene pie y medio fuera de la plantilla. «Hemos hablado y está dispuesto a llegar a un acuerdo para buscarle una salida. No está muy contento con su rendimiento aquí y a nosotros no nos ha dado todo lo que esperábamos. Son cosas que pasan. Sigo pensando que es un gran futbolista, pero quizás este no sea el sitio idóneo para que luzca su fútbol», indicó. Su marcha podría ser suplida por otro jugador de ataque con ficha sub-23.

La prioridad es más bien un defensa después de que hace unos días se confirmase la marcha de Capa. «Un central falta seguro, sí o sí. Se ha idoCapa y es un puesto que hay que reponer. Se está demorando porque en este mercado hay lo que hay», aseguró. Será el único refuerzo en la zaga, a pesar de que Julio Cobos, el entrenador verde, había indicado públicamente que deseaba que llegase otro lateral izquierdo. «Ahí no vamos a hacer nada. Gomis ha hecho una grandísima primera vuelta y Molina y Aguado pueden jugar ahí», zanjó.

Y se apuntó a la teoría de que los resultados han empeorado por el cansancio del equipo tras una Navidad agitada: «es obvio. La Copa pasa factura y el viaje a Nepal hizo romper muchas hojas de planning. Es normal. Hay que asumirlo y recuperar a la gente lo antes posible».