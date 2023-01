El Cáceres se impone en Almansa y sale de la zona de descenso

65 - Almansa Con Afanion: Robert Harris II (5), Lazar Mutic (14), Sergi Costa (4), Jaime Fernández (6) y Marvin Ogunsipe (10) -cinco inicial- Mateo Díaz (11), Laron Smith (2), Joan Carles Bivia (2), Mads Stürup (2), Javi Menéndez (3), Edu Martínez (6) y Lamar Morgan (-).

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad solventó de forma sobresaliente el primer partido de la segunda vuelta derrotando al Almansa Con Afanion (65-76). Los de Roberto Blanco solucionaron el choque, muy complicado por ser a domicilio y ante un rival directo, de una manera brillante en lo defensivo que, y aunque no pudieron relajarse hasta el final, les permitió mandar en el marcador y en el juego desde el principio. Gran partido de Vaidas Cepukaitis, autor de 19 puntos y 9 rebotes. El resultado supone además salir de la zona de descenso en la LEB Oro.

El choque comenzó a muy buen ritmo y con un triple fallado por Kostas Vasileiadis y dos más de los manchegos Jaime Fernández y Costa. Ambos abusaban si suerte del perímetro y más allá de que Hasbrouck pusiera el 2-5 y Vasileiadis el 4-10 gracias al triple. Esa sería la tónica en este primer cuarto.

LA ESCAPADA

Hasta ese momento los manchegos solo habían anotado dos mates, de Mutic y Ogunsipe, y esa superioridad en la pintura a la hora de atacar lo ajustaría todo muy rápido (9-10 en el ecuador), cerrando el duelo durante cuatro minutos sin puntos y provocando además no pocas faltas de los extremeños, Así como una rigurosa técnica a Roberto Blanco a falta de segundos para la conclusión y con máxima de 9-17, que permitió a los locales coger aire y terminar la manga sin tanto castigo 13-17.

Para entonces casi todas las estadísticas relevantes estaban muy igualadas, como el triple ya mencionado o el rebote y especialmente el defensivo pues nadie concedía en ese sentido, y la única diferencia relevante estaba en las pérdidas locales, muy superiores a las de Cáceres Patrimonio de la Humanidad muy serio que comenzó el segundo parcial apretando en lo ofensivo con un parcial de 0-5 y nuevo triple de Bercy (13-22).

Tino Ugidos paró el juego con un tiempo muerto y removió su banquillo sin descanso, porque el Almansa no tenía continuidad y tan pronto se le veía dentro de la pelea (18-24) como muy lejos merced a sus imprecisiones constantes, que fueron castigadas duramente por un Cáceres muy potente e inteligente arriba (18-32 en el ecuador tras un 0-8 visitante.

Así, un triple del local Mutic o un par de minutos de buena defensa, no le servían para contener a un Cáceres que en el último tramo y después de un tiempo muerto de Blanco, al que los árbitros seguían amenazando con la expulsión, asestaría un nuevo golpe a su oponente con un jugoso parcial de 1-8 que le llevó a alcanzar los vestuarios con el luminoso muy a su favor e incluso con el average ganado (en la ida 71-86). Al descanso 28-44.

DE LA CALMA AL APURO

No aflojaron los extremeños en el reinicio del partido y siguieron atacando muy bien a un rival que no terminaba de cerrar su aro (34-52, min. 23), pero el Almansa reaccionó en lo ofensivo a base de meterle velocidad a su transiciones y además poco a poco iría equilibrando más la batalla por el rebote, que en el anterior parcial había perdido. Por primera vez el Cáceres atravesaba por un momento realmente delicado en ataque, donde no había criterio ni pausa a la hora de encontrar el espacio, y Roberto Blanco decidió agotar un tiempo muerto para recomponer ideas (40-53 en el ecuador).

De vuelta, pese a que el local Stürup machacaba el aro y los de Blanco no recobraron la confianza ofensiva, sí se pudo observar que el Cáceres había retornado a la senda de la buena defensa. Una excelente noticia cuando además Hasbrouck frenaba la sequía con un triple para mandar el partido a un minuto y medio final pleno de tensión y no poca emoción donde el banquillo cacereño vio otra técnica, aunque no Roberto Blanco, y Almansa terminó con un triple sobre la bocina de Mateo Díaz. Al final 46-56.

Bajo el griterío de la parroquia local el último acto comenzó tenso y duro, con una canasta manchega y una presión total de los anfitriones que Carlos Toledo rebajó con un triple. Pero por poco tiempo, porque bajo la permisividad arbitral en pintura extremeña el Almansa añadía leña a la hoguera con triples de Jaime Fernández y un Mateo Díaz desatado (54-61 min. 33). Tocaba sufrir y el Cáceres tendría la virtud de saber cambiar de papel, especialmente un Dani Rodríguez que le dio control a las posesiones, y rondando el ecuador la renta psicológica volvía a lucir en el electrónico (54-65).

La cuarta a Dani Rodríguez le llevó al banquillo y descontroló a un Cáceres que volvió a sufrir (61-67 tras triple de Edu Martínez), pero a falta de tres minutos un Pablo Sánchez recambio en la dirección respondía con idéntico acierto y poco más tarde manejaba el ataque para que Hasbrouck se uniera a la fiesta del triple (65-73). Una canasta que sentenciaba la victoria definitivamente pues un Almansa con prisas ya no sería capaz de recuperarse.