No es habitual afirmar que un equipo ha hecho un buen partido después de caer derrotado en casa por un contundente 1-3. Sin embargo, el Mérida lo hizo presionando bien tras pérdida y atacando como se debe hacer. Pero las áreas mandan y lo cierto es que falló en las dos: en la propia porque los tres goles del Sanse eran evitables y en la contraria porque después de todos los centros y ocasiones generadas no puede ser que solo sea capaz de marcar de penalti y en el último minuto.

Otro aspecto que se debe hacer mirar el cuadro de Juanma Barrero es cómo sale a los partidos, pues de nuevo se vio por detrás en el marcador muy pronto. Solo habían pasado 4 minutos cuando se vio sorprendido en un remate de cabeza de Juan Ramón en un córner en el que Javi Montoya salió mal de puños y los defensas no tenían bien cogida la marca.

El Sanse se adelantaba y los locales notaron el tanto en contra y protagonizaron otros 5 minutos más en los que no se metían en el partido. Sin embargo, a partir del 11, en el que Nacho González cabeceaba peligrosamente un saque de esquina, el cuadro emeritense empezó a dominar el choque, embotellando al rival. Dani Lorenzo, que protagonizó un gran encuentro en el doble pivote sustituyendo al sancionado Acosta, también probó fortuna en un disparo solo un par de minutos después.

El Mérida intentaba alternar los ataques, por momento llevando el balón a las bandas para buscar centros y en otros filtrando pases interiores. En uno de los centros desde la izquierda, el visitante Borja Martínez remató hacia su portería en la frontal del área chica, pero Pedro López respondió perfectamente para desviar el balón al larguero que repelió hacia arriba. La pelota seguía viva, pero el propio Martínez se encargaría de solventar su error cuando se colaba.

Era la tercera ocasión clara para el Mérida sin que se hubiera llegado al 20. También la tendría Felipe Alfonso, solo dos minutos después, en una segunda jugada tras un córner, pero su remate salió desviado por poco. Parecía imposible que los locales no marcaran, pues la defensa del Sanse no se mostraba contundente. Sin embargo, en un córner a favor, los visitantes montaron una contra perfecta por la izquierda, los locales hicieron un buen bagaje defensivo, pero Borja Martínez sacó un gran centro al segundo palo donde llegó Arturo completamente solo para poner el segundo en el 32.

En esta ocasión, los emeritenses no se vinieron abajo después del segundo mazazo, pues tanto Álvaro Ramón como Larrubia tuvieron otros dos disparos muy peligrosos que pusieron el «¡uy!» en la grada. La sensación es que el Mérida si se acercaba pronto en el marcador, podía darle la vuelta al choque por la buena imagen que estaba dando. Pero no fue capaz de hacerlo ni antes del descanso ni en la reanudación, pues antes de que se cumplieran los primeros 5 minutos, de nuevo sería Larrubia el que protagonizara una gran acción individual para disparar desde la frontal, y Carlos Cinta remató fuera de primeras.

Quizá la única buena noticia para los romanos fue la vuelta de Nando Copete, que además lo hizo dando buenas sensaciones. Suyo fue un gran pase que plantó solo a Larrubia, quien remató de primeras, pero volvió a responder a la perfección Pedro López.

Con el Mérida volcado, el Sanse filtró un pase para que entrara desde segunda línea Coulibaly, quien le ganó la partida a Montoya, que salió tarde. 0-3. Era el minuto 90. El choque acabaría con el gol de penalti de Bonaque que solo servía para que los romanos volvieran a marcar cuatro jornadas después.

Con esta derrota, el Mérida completa enero con cero puntos conseguidos, aunque todavía mantiene un colchón de cuatro puntos con respecto al descenso directo.

Juanma Barrero: «Si jugamos otro partido así, no lo perdemos»

El entrenador del Mérida reconocía tras el partido que «el resultado es duro», pero entiende que «no reflejaba lo que estaba pasando». El técnico analizaba que «hemos hecho una buena primera parte con muchas ocasiones de gol que no estamos sabiendo materializar, no estamos finos de cara a portería ni en los últimos pases. Ellos han tirado una vez y han metido dos goles, nosotros hemos chutado mucho y no lo hemos conseguido». Tanto le ha gustado su equipo en el primer acto que «en el descanso no había muchas cosas que corregir». Ya en la segunda «hemos vuelto a generar lo suficiente, pero estamos en ese punto en el que siempre aparece una pierna o el portero. Antes metíamos la punterita y gol». Ante esta situación «hay que buscar el punto de confianza donde estábamos antes», aunque reiteraba el buen papel de su equipo afirmando que «si jugamos otro partido así, no lo perdemos. Es el día que más hemos atacado y más sensaciones de peligro hemos generado». A pesar de la mala racha de cuatro derrotas consecutivas, «tengo la confianza de que vamos a salir de esta situación. Soy muy tranquilo, me pongo nervioso cuando van muy bien por si se vuelca».

Miguel Ángel Martínez: «Nos han sometido más de lo que nos hubiera gustado»

El entrenador del Sanse, Miguel Ángel Martínez, reconocía que «nos ha costado mucho llevarnos el partido, porque hemos empezado muy bien, pero el Mérida poco a poco ha ido apretando cuando se ha visto por detrás en el marcador, ha metido una marcha más y nos ha costado en muchas fases neutralizarlos por su buen hacer». Llega a afirmar que «nos han sometido más de lo que nos hubiera gustado. Cuando estás en un momento complicado como ahora en Mérida, cuando te marcan tan pronto te pueden hacer dudar y ellos no han dudado y han ido a por el partido».