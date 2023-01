El candelariense Guillermo Ramos Muñoz ‘voló’ este domingo por las Cumbres Hurdanas para pulverizar el récord de la prueba que tenía Miguel Ángel Heras. Ramos actualizó la marca en 2 horas 47 minutos y 54 segundos. La extremeña Laura Moyano Yustas fue la más rápida en categoría femenina al parar el crono en 3 horas, 56 minutos y 4 segundos.

La mañana fría y ventosa del domingo no fue impedimento para que participantes de toda Extremadura y otras comunidades autónomas tomaran la salida desde Caminomorisco, de donde partió la undécima edición de esta carrera por montaña, Copa de Extremadura de esta modalidad de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada. El trazado transcurrió por parajes naturales extraordinarios y por algunas de las alquerías más representativas de la comarca.

En categoría absoluta del trail de Cumbres Hurdanas, de 32 kilómetros, el duelo entre el castellano leonés Guillermo Ramos y el extremeño Mario Mirabel se decidió en la última gran subida al monte Arrobuey, con sus 4 kilómetros de distancia y sus 800 metros de desnivel positivo. Ramos pudo distanciarse de Mirabel y obtener el tiempo necesario para que el corredor de Torrejoncillo no pudiera darle alcance en la última bajada a meta. “Me he encontrado muy bien. Miraba para atrás y ya no veía a Mario. Es una carrera en la que me encanta participar. Los hurdanos son la hostia”, eran las palabras del ganador en la meta de Caminomorisco.

Mirabel, segundo, tardó 2 horas, 55 minutos y 43 segundos en completar los 32 kilómetros. Tercero fue Manuel Muriel con un tiempo de 3 horas 5 minutos y 31 segundos.

Categoría femenina

Entre las chicas la mejor fue Laura Moyano. En segundo lugar cruzó la meta María Del Castillo Calles, con 4 horas 7 minutos y 6 segundos. Completó el podio Elisabeth Vaquero, con 4 horas 13 minutos y 49 segundos.

El evento de Cumbres Hurdanas se completó con otras cuatro pruebas: VIII Trail Morisco, de 19 kilómetros y 1.000 metros de desnivel positivo, y Promo Cumbres, prueba de iniciación a las carreras por montaña de 5 kilómetros.

La octava edición del Trail Morisco, prueba del Premio Diputación de Cáceres, corono en la categoría femenina a Beatriz Vivo (2 horas, 16 minutos y 18 segundos), seguida de Casty García y Celia Yexalen. Entre los chicos, el bejarano Álvaro García fue, por tercera vez consecutiva, el ganador de la prueba con un tiempo de 1 hora 35 minutos y 57 segundos. Le acompañaron en el podio Felipe Neila y Juan Francisco Fernández.

En la prueba de promoción, de 5 kilómetros, al podio masculino se subieron Nacho Hoya (primero), Jaime Arias (segundo) y Marcos Martín (tercero); y al femenino Elsa Alvarado, Luna Sánchez y Angélica Escudero.

Este evento deportivo tuvo otras dos pruebas no competitivas, las cuales abrían el rango de edades entre los participantes: Ruta senderista y Cumbrinas. La primera de ellas realizó el mismo recorrido del Trail Morisco, de 19 kilómetros, y la segunda permitió a los más pequeños sumarse a esta práctica deportiva de las carreras.