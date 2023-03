“Compromiso, solidaridad y compañerismo. Unión de equipo y también, trayectoria deportiva y momento de juego” son los ejes fundamentales para que David Ferrer convoque a sus primeros jugadores en el estreno como capitán de España que debutará en Valencia el próximo mes de septiembre.

“Creo que la capitanía llega en el momento adecuado y me siento motivado. La Copa Davis me ha dado mucho a nivel personal y no creo que lo supere como capitán, pero soy muy feliz de tener esta oportunidad, explica este viernes Ferrer en su presentación en Barcelona, acompañado de Miguel Díaz, presidente de la federación y Javier Soler, director deportivo.

Aunque faltan cerca de ocho meses y “hablar de nombres está aún lejos”, asegura el extenista que sustituye a Sergi Bruguera, confía recuperar para el equipo a Rafael Nadal y aprovechar la presencia de Carlos Alcaraz, aunque todo dependerá de “las circunstancias, las lesiones y el momento de la temporada”, admite.

Nadal fue el primero al que llamó Ferrer tras su elección. “No me cogió el teléfono....pero después me llamó”, bromea el extenista, decidido a animar el regreso del exnúmero 1 al equipo. “Ojalá pueda estar con nosotros. Rafa es un referente no solo por la trayectoria sino por lo que puede transmitir al equipo”, recalca Ferrer, que compartió equipo con Nadal y ganó tres Copa Davis (2008, 2009 y 2011), con 28 victorias y solo 5 derrotas en 20 eliminatorias, la última de ellas en Valencia ganando el último partido en Valencia, el 8 de abril de 2018, dando el punto al equipo que supuso el pase a semifinales ante Alemania.

"Un equipo 'top'

Ferrer es consciente del reto que le espera. “Hay jugadores para ganar la Copa Davis. Tenemos un equipo ‘top’ a nivel tenístico y el objetivo es ganarla, pero es una competición complicada, que llega al final de la temporada, con el desgaste que supone para los jugadores, especialmente si tienes a los mejores”, recalca el nuevo seleccionado, también actual director del Barcelona Open Banc Sabadell, que tendrá en el torneo, que comienza el 17 de abril, a sus dos mejores jugadores.

“Nadal está entrenando con intensidad y llegará a tiempo a Barcelona. Tengo mucha fe que Rafa hará una gran temporada de tierra”, decía de su amigo, destacando el momento de Alcaraz. “De Carlos, además de los resultados, lo que más me gusta es como ha asumido la presión después de la gran temporada del año pasado”.

Djokovic, rival

Ferrer se estrenará como capitán de España en Valencia a principios de septiembre, en el grupo C, junto a los equipos de Serbia, República Checa y Corea del Sur. “Es un grupo similar al año pasado, con unas eliminatorias abiertas y con un rival duro como los serbios, si viene Djokovic, aunque yo preferiría que no viniese”, bromea.

Tanto los serbios como los coreanos ya fueron rivales en 2022 en la misma fase de grupos que decidirá los equipos que pasan a la final para la final a ocho que se disputará en Málaga a partir del 21 al 26 de noviembre. En esa ocasión Bruguera, el anterior capitán, no pudo contar ni con Nadal, que renunció al equipo desde principio de año, y apenas con Alcaraz, que venía de ganar su primer Grand Slam en Nueva York, sin tiempo de recuperación.

El resto de equipos se repartirán en el Grupo A, que jugará en Bolonia, y donde estarán Canadá, actual campeón, Italia Suecia y Chile; en el grupo B que lo harán en Manchester con Australia, Gran Bretaña, Francia y Suiza y en el grupo D, en Croacia, con sede aún por decidir donde estarán Países Bajos, Estados Unidos, Finlandia y la misma Croacia.