Punto y final del Al-Qázeres

Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura dijo adiós a la temporada y se queda sin final four tras caer de nuevo ante Celta Zorka Recalvi (55-51) en otro encuentro igualadísimo que pudo decantarse hacía cualquier bando. Y es que, con dos equipos muy nerviosos, cometiendo muchos fallos y con muchos problemas en ataque, la igualdad fue siempre absoluta y las ventajas de unas y otras mínimas, pero en la recta final las gallegas se mostraron mas acertadas y, lideradas por Musa y Aguilar, conseguían hacerse con el triunfo. Pone así el Al-Qázeres el punto y final a una temporada que cierra con buena nota a pesar de todo.

Con solo 4 puntos de diferencia tras el encuentro de ida (53-57), locales y visitantes optaron desde el salto inicial por apretar en defensa para tratar de contener al rival. Con todo, era el Celta el que conseguía ir un paso por delante en el marcador gracias a su mayor acierto en el rebote defensivo, lo que le permitía salir rápidamente al contragolpe e ir poco a poco abriendo una pequeña brecha en el luminoso (14-9, a 2.31). Fontela, con dos tiros libres y un lanzamiento triple daba aire a las extremeñas y dejaba el marcador en 16-14 al termino del primer cuarto.

La igualdad y los nervios marcaban el encuentro y la dinámica no cambiaba en el inicio del segundo cuarto. El Al-Qazeres mejoraba sus prestaciones defensivas y conseguía colocarse con un punto de ventaja, pero las gallegas recuperaban su quinteto estelar y una vez mas hacía valer su superioridad en el rebote para volver a hacerse con el control del partido y darle la vuelta al marcador. Se colocaban las locales con 4 puntos de ventaja, obligando al técnico extremeño a parar el partido a 7.30 para el descanso (21-17).

Subía la defensa el equipo de Cáceres, que conseguía así frenar la escapada de las locales y volver a igualar el partido (23-23, minuto 15). Las defensas marcaban el ritmo y las canastas llegaban con cuenta gotas. Ninguno de los dos equipos conseguía sacudirse la presión del rival, y aunque una y otra vez era el Celta el que se adelantaba, Al-Qazeres no daba tregua y neutralizaba las rentas locales, aunque se iba al descanso con dos puntos de desventaja (30-28).

Ya en el inicio del tercer cuarto los nervios y la precipitación se hicieron dueños de ambos equipos. Cada jugada era una bola decisiva y la tensión era máxima. Las defensas trataban de imponer su ley y cada canasta costaba un mundo, tanto que los primeros cinco minutos de juego se saldaban con un paupérrimo parcial de 2-2. Andersen se convertía en la protagonista del juego visitante, con un parcial de 0-7, pero también con dos faltas casi consecutivas que la colocaban con cuatro personales en su haber. Aún así, Al-Qazeres se colocaba con 3 de ventaja (32-35). No conseguían sin embargo las extremeñas aprovechar los numerosos errores de las locales y aunque continuaban los fallos, en la recta final del cuarto el Celta se recuperaba y conseguía devolverle el parcial a las visitantes para entrar en el cuarto decisivo con un punto de renta (38-37).

Demasiadas imprecisiones

La dinámica del partido no cambiaba en el inicio del último cuarto. Las imprecisiones seguían siendo la tónica dominante, aunque Al-Qázeres conseguía abrir una pequeña brecha en el marcador (38-40). Pero no conseguían las de Jesús Sánchez abrir hueco y el Celta, de la mano de Musa, conseguía darle la vuelta al marcador, obligando al técnico visitante a pedir tiempo muerto a 319 para el final (46-44). A ella se sumaba Aguilar, que a falta de 43 segundos conseguía abrir la máxima brecha de todo el encuentro (53-47). Pedía un nuevo tiempo muerto el técnico cacereño, pero las suyas, sin Andersen, ya excluida, no conseguían darle la vuelta al marcador y decían adiós al playoff y a la temporada.