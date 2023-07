Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, dijo este viernes en la previa del clásico de pretemporada que jugarán mañana contra el Barcelona en Dallas (EEUU.) que lo más importante para los blancos es seguir progresando y no tanto el resultado de este amistoso.

"El Real Madrid intentará mañana jugar lo mejor posible, como siempre, teniendo en cuenta que estamos en pretemporada. Vamos a tener un test muy importante porque vamos a jugar contra un rival que es muy fuerte, que tiene mucha calidad", dijo en una rueda de prensa.

"El resultado, en este sentido, es lo menos importante. Lo más importante es, como he dicho, seguir progresando en un test que va a ser muy exigente porque el rival es muy fuerte", añadió.

El AT&T Stadium de los Dallas Cowboys de la NFL acogerá el sábado a partir de las 16 horas (21 horas GMT) este duelo entre el Madrid y el Barcelona al que los blancos llegan tras dos triunfos en dos partidos de pretemporada (3-2 al Milan y 2-0 al Manchester United).

"En estos dos partidos hemos hecho cosas buenas y cosas que mejorar. Estamos trabajando en esto. Creo que todos los partidos en este periodo son una oportunidad de poner a punto la máquina. Lo estamos haciendo bien, creo, y queremos seguir", indicó.

Ancelotti explicó que todos los jugadores merengues estarán disponibles con la excepción del turco Arda Güler, que todavía no ha podido debutar con el Madrid por unas molestias físicas.

El entrenador se mostró satisfecho con el trabajo que están realizando sus jugadores en esta gira por EE.UU. y señaló que lo que necesitan para cuando arranque la temporada es tener "continuidad, compromiso y actitud en cada partido".

Ancelotti evitó responder directamente a una pregunta sobre Kylian Mbappé, como ha hecho desde que llegó a EE.UU. tratando de ignorar los rumores que le acercan al club blanco.

No obstante, sí consideró que tiene "suficiente" en el ataque de la plantilla para abordar esta nueva campaña.

"Lo están haciendo muy bien. También los nuevos, Brahim y Joselu, han mostrado que pueden aportar en el aspecto ofensivo. Creo que el equipo tiene muchas armas arriba para tener oportunidades de marcar goles", señaló.

Respecto a la polémica sobre la baja calidad del césped artificial en esta gira por EE.UU., que afectó por ejemplo al Barcelona en su duelo del miércoles contra el Arsenal (derrota por 5-3), el técnico dijo que el del AT&T Stadium no será un problema para el encuentro de mañana.

"El césped no es espectacular pero se puede jugar un buen partido. Es un césped bueno. La pelota se mueve bien, no hay rebotes. Entonces, creo que si no jugamos bien, no es por el césped", argumentó.

Por último, Ancelotti elogió el ambiente que se han encontrado en los estadios de este tour por EE.UU. y no vio como algo imposible que en el futuro se pueda celebrar una final de la Champions League a este lado del Atlántico.

"¿Una final de Champions aquí? Yo creo que puede pasar. Aquí los estadios son fantásticos. ¿Por qué no?", opinó.