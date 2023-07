El Cáceres asegura que tendrá el presupuesto más bajo de la LEB Oro

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad maneja el presupuesto más bajo de los 18 equipos que disputarán la LEB Oro 2023-24. Es lo que asegura literalmente su director general deportivo, Alberto Blanco, que sostiene «sin complejos» que todos sus futuros rivales cuentan con una cifra superior a los alrededor de 700.000 euros que conseguirá reunir su club.

«Tenemos poco dinero», señala abiertamente, preguntado por la marcha de la configuración de la plantilla, a la que le quedarían dos jugadores por fichar. «Nos hemos convertido en el presupuesto más bajo de la liga. ¿Por qué no se va a decir? A la gente hay que decirle la verdad», añade.

Señala que los tres equipos recién ascendidos desde la LEBPlata, Clavijo, Menorca y Tizona Burgos, son ya más fuertes económicamente que el Cáceres. «Clavijo reconoce que tiene 800.000 y por encima están incluso Menorca y Tizona, que han fichado a jugadores que ya los hubiésemos querido nosotros y por los que llegamos a preguntar, pero no llegamos», dice. «Los precios del mercado han llegado a un nivel de hace diez años», explica, aunque matiza que «todo esto no significa que no vayamos a pelear», con la permanencia como primer objetivo.

La plantilla tendrá once jugadores profesionales. Ya contabiliza nueve (los bases Dani Rodríguez, Pablo Rodrigo y Hansel Atencia; los escoltas Greg Gantt y Pablo Sánchez; el alero Gael Bonilla; el ala-pívot Juanjo Santana y los pívotsVaidas Cepukaitis y Andre Dikembe). Lo que restaría, según Blanco, sería «un ‘4’ que en algún momento que en algún momento pueda ser usado de falso ‘5’, que abra el campo, tire de tres y sea lo más atlético posible» y «un alero alto joven, preparado para jugar en Oro y dar el salto, que rebotee y trabaje bien para hacer el rol de secundario de Gael».

El ‘hombre fuerte’ de la gestión del club no comenta la posibilidad del regreso de Jordy Kuiper tres años después --en la última temporada ha jugado en Valladolid--, aunque sí reconoce que cumpliría con el perfil para el puesto de ala-pívot principal. En todo caso, las dos plazas de extracomunitario ya están ocupadas.